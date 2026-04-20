Due superyacht d’eccellenza per il MYBA Charter Show: Cecil Wright porta a Sanremo Perseus e Seawolf X

Cecil Wright sarà tra i protagonisti del MYBA Charter Show 2026 di Sanremo, portando in banchina due yacht che rappresentano due modi diversi – ma complementari – di interpretare il lusso in mare: il maestoso veliero PERSEUS e il futuristico catamarano SEAWOLF X.

Il primo, PERSEUS, è un’imbarcazione a vela di quasi cinquanta metri costruita dal cantiere Perini Navi, un nome che da sempre evoca eleganza e tradizione. Sottoposto a un importante refit nel 2021, il veliero si presenta oggi con interni firmati da Christian Liaigre, caratterizzati da materiali naturali, linee pulite e un’eleganza discreta che non ha bisogno di ostentazioni. A bordo possono essere accolti dieci ospiti in cinque cabine, tra cui una suite armatoriale full‑beam dotata di ufficio privato. Ampi gli spazi esterni, completati da una chase boat Windy da 16 metri, EOS, e da un equipaggio di nove persone. PERSEUS sarà ormeggiato alla Diga Foranea n. 13.

Accanto alla tradizione, Cecil Wright porta a Sanremo anche l’innovazione più avanzata con SEAWOLF X, catamarano Rossinavi di 42,8 metri varato nel 2024 e primo yacht charter della flotta con propulsione ibrida‑elettrica, capace di navigare prevalentemente a energia elettrica. Le linee esterne sono firmate da Fulvio De Simoni, mentre gli interni contemporanei portano la firma dello studio Meyer Davis. A bordo, tecnologia e comfort convivono: un sistema di intelligenza artificiale di ultima generazione, vasche Jacuzzi, una palestra e una chase boat SACS Strider da 15 metri. Può ospitare dodici persone con un equipaggio di sette membri. SEAWOLF X sarà esposto in Darsena 13–14.

Con oltre trent’anni di esperienza e sedi a Londra, Monaco e Jersey, Cecil Wright si conferma così tra i broker più attesi del Salone, portando a Sanremo due imbarcazioni che raccontano, ciascuna a modo suo, il futuro della nautica di alta gamma.