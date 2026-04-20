“I Colori in Festa” – Mostra di Milly Miola all’Ariston dal 22 al 30 aprile 2026

Il vernissage si terrà sabato 25 aprile alle ore 18:00, offrendo al pubblico un’occasione speciale per incontrare l’artista e immergersi nel suo universo pittorico fatto di energia, luce e sentimento.

Nata a Este, in provincia di Padova, da padre e madre padovani, Milly Miola si trasferisce in giovane età a Sanremo, città che diventa il fulcro della sua vita e della sua ispirazione artistica. Proprio qui prende forma il suo percorso creativo: inizialmente come assistente del professor Giacomo Migone – già presidente dei Critici d’Arte Italiani ed Europei – e, dopo quindici anni di esperienza e crescita, approda alla realizzazione del suo desiderio più autentico e profondo: dipingere.

Sanremo e il suo territorio diventano per l’artista una fonte inesauribile di suggestioni. Nei pittoreschi borghi, nei paesaggi luminosi e nei colori intensi della Liguria, Milly Miola coglie e rielabora un’essenza gioiosa, che si traduce in opere vibranti, ricche di materia e di emozione. La sua pittura è un’espressione diretta e sincera del suo mondo interiore, capace di coinvolgere lo spettatore in un’esperienza sensoriale intensa e immediata.

La mostra presenta una selezione di lavori che celebrano il colore come linguaggio universale, elemento vivo e pulsante che diventa protagonista assoluto della composizione.

“I Colori in Festa” – Mostra personale di Milly Miola

Ariston – Sala Incontri, Sanremo

Dal 22 al 30 aprile 2026

Ingresso libero

Orari di apertura:

Dal martedì al sabato: 10:30 – 12:30 / 16:00 – 21:00

Domenica e lunedì: 16:00 – 21:00

“I Colori in Festa” si configura come un invito a lasciarsi attraversare dalla bellezza e dall’energia del colore, in un dialogo continuo tra arte, emozione e territorio.