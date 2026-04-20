Sanremo Junior 2026: Milana Krokhina vince il Grand Prix al Teatro Ariston (Foto)

Lo scorso venerdì al Teatro Ariston di Sanremo, Milana Krokhina di 14 anni - in rappresentanza della Federazione Russa - si è aggiudicata il 1° posto nella Sezione A3 (13/15 anni) e il prestigioso Grand Prix 2026 nella 17° edizione di Sanremo Junior, il concorso canoro internazionale per cantanti fra i 6 ed i 15 anni. La giovane interprete con The code di Nemo - vincitore dell’ultimo Eurovision Song Contest - ha avuto l’unanimità dalla qualificata Giuria, presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano coadiuvato da Fabrizio Berlincioni, uno tra gli autori più vincenti al Festival di Sanremo; Cristiana Pegoraro, pianista e concertista a livello mondiale; Lodovico Saccol, compositore, polistrumentista, formatore e produttore nel settore della musica per l’infanzia e per la scuola, e Freddy Colt, musicista, direttore d’orchestra, arrangiatore e scrittore.

L’altro ambìto premio, il Prix Committee Sanremo Junior, è andato alla tredicenne concorrente proveniente dall’Indonesia, Almira Ainun Mahya, con il brano Mama knows best, che lo ha ricevuto del Vice Presidente di Sanremo Junior Dennis Alberti.

Gli altri importanti riconoscimenti - il Premio dello Studente (votato da oltre 130 alunni delle scuole della provincia presenti in sala) e il Premio della Sanremo Junior Orchestra - Alice “Artemis” Viganò (in memoria della giovane clarinettista della Sanremo Junior Orchestra, scomparsa prematuramente) decretato dai musicisti della stessa orchestra, condotta dal M° Alessandro Scaglione - sono andati rispettivamente: alla Finalista Kira Pasotto di 10 anni dall’ Ucraina, che ha eseguito l’indimenticabileTintarella di luna ed alla Finalista dell’Indonesia Almira Ainun Mahya, che ha così portato a casa un doppio bottino.

Ad aggiudicarsi invece il 1° posto nella Sezione A2 (9/12 anni), è stata Ingrid Barbu di 11 anni, rappresentante della Romania, con il brano Mamma.

Oltre il 3° posto, non è stata stilata alcuna graduatoria. Tutti i restanti concorrenti sono pertanto da considerarsi ex aequo: non esistono quarti, quinti o ulteriori piazzamenti.

Quattro Menzioni Speciali, assegnate dal Comitato Sanremo Junior, sono andate a: Elizaveta Makhlyar/Bielorussia, Valeria Cordelli/Italia, Aleysha Shareef van der Horst/Malesia ed Apikrit Tuvanimitgul/Thailandia.

Le 24 le nazioni rappresentate in questa edizione erano: Albania, Australia, Belarus, Bulgaria, Canada, Cyprus, Croatia, Estonia, Georgia, India, Indonesia, Israel, Italia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Moldova, Romania, Russian Federation, Ukraine, Serbia, Thailandia, Turkey, U.S.A.

GEF (Global Education Festival) - Festival Mondiale di Creatività nella Scuola

Mercoledì, giovedì e venerdì sono stati dedicati alla 27° edizione del GEF, concorso riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali con partecipanti compresi fra i 5 ed i 19 anni, che si sono esibite nei campi di Musica, Musical, Danza, Ginnastica, Moda e Teatro, davanti alle rispettive Giurie.

Mercoledì sera al Teatro Ariston è stata la volta delle Finali di Musical e Musica (1° parte dedicata ad Orchestre e Band).

Giovedì sera, sempre all’Ariston, 2° parte della Finale di Musica (dedicata ai Cori) e Finali di Danza, Ginnastica e Moda. Nella stessa giornata al Teatro del Casinò (mattina e pomeriggio), si sono svolte le rappresentazioni delle Finali di Eurotheatre - Rassegna Internazionale del Teatro di Scuola.

Venerdì - dopo l’allegrissima e coloratissima sfilata del pomeriggio, con i partecipanti del GEF e di Sanremo Junior per le vie del centro - in serata si è tenuto lo spettacolo finale con la consegna dei premi e le esibizioni dei vincitori di Musica, Musical, Danza, Ginnastica e Moda, oltre a quelle degli ospiti ed a quelle delle 2 vincitrici di Sanremo Junior, al termine della premiazione del concorso.

Il GEF di quest’anno, ha assegnato il prestigioso Global Education Award 2026 alla Fondazione Mario D’Onofrio (ritirato da Roberto D’Onofrio); il GEF Music Award 2026 lo ha ricevuto Nico Cutugno, dedicato alla memoria ed alla carriera del padre Toto Cutugno; il GEF Sport Award è stato consegnato al giornalista televisivo ed atleta olimpico, Giacomo Crosa; mentre il Prix Modigliani - in occasione del 20° anniversario della sua creazione - e stato assegnato alla Dottoressa Mariastella Margozzi e consegnato da Christian Parisot, archivista del “Modigliani Institut - Archives Légales”.

La serata di martedì di Sanremo Junior e quelle di mercoledì, giovedì e venerdì e le rappresentazioni di Eurotheatre di giovedì del GEF, sono state seguite con migliaia di visualizzazioni in diretta streaming sul canale Youtube di Sanremo Junior e sul canale Youtube del GEF, riscuotendo un notevolissimo successo e gradimento.

Piena soddisfazione sotto tutti i punti di vista per il Patron delle due manifestazioni, il Cav. Uff. Paolo Alberti: “La grande gioia di questa edizione è stata vedere i partecipanti di Sanremo Junior e del GEF uniti e capaci di creare vere amicizie, nonostante la complessa situazione internazionale. È stato profondamente emozionante osservare giovani provenienti da tanti Paesi abbracciarsi, condividere momenti autentici e commuoversi, fino alla consapevolezza, sul palco, che il giorno successivo si sarebbero separati. Vederli applaudire con sincera partecipazione, senza alcuna invidia né risentimento, ed emozionarsi per le esibizioni dei vincitori, che fino a poco prima erano stati loro diretti competitori, rappresenta per me la più grande soddisfazione”. Conclude quindi Alberti. “E’ la conferma di aver raggiunto il nostro obiettivo, dimostrando ancora una volta che la musica è un linguaggio universale capace di unire sempre.”

Sanremo Junior e GEF sono stati condotti anche quest’anno da Maurilio Giordana e Iaeli Anselmo, con la presenza per il terzo anno - nella sola serata di Sanremo Junior - del giovane attore emergente Alessandro Cartenì: che ha confermato le sue doti, oltre che come attore, anche nelle vesti di conduttore.

La scenografia - ideata dall’Architetto Francesco Filosa - è stata realizzata dallo Staff di Santo e Paolo Polimeni e sapientemente illuminata dal Direttore della Fotografia, Marco Lucarelli, avvalendosi della Calvini Light Equipement Service, che ha curato anche l’audio di entrambe le manifestazioni. Le riprese video per la diretta streaming ed il servizio fotografico, sono stati curati da Dreamage Studio.

Sanremo Junior e GEF si svolgono con il Patrocinio ufficiale del Comune di Sanremo. Il GEF beneficia, inoltre, del Patrocinio dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

L’Organizzazione è della Kismet di Sanremo.

Ecco l’elenco delle scuole vincitrici:

Musica

1° classificata Categoria Musica/Cori e Grand Prix (Delfino d’Argento)

Gonzaga Campus/Palermo - Double trouble

1° classificata Categoria Musica/Band

Ist. Istr. Sup. D. M. Turoldo/Zogno (Bergamo) - La canzone del sole

1° classificata Categoria Musica/Orchestre

Ist. Comp. Statale G. Verga/Comiso (Ragusa) - Soul bossa

Menzioni Speciali del Comitato GEF, entrambe Categoria Musica/Cori, a:

Ist. Comp. G. Lombardo Radice/Patti (Messina) – Chain gang blues

FMV Florya Isik Secondary & High School/Istanbul (Turchia) – Ban giderim batum’s

Musical

1° classificata e Grand Prix (Delfino d’Argento)

Children’s Musical School ASD AICS/Milano – Annie

Danza

1° classificata e Gran Prix (Delfino d’Argento)

Herastrau Elementary School/Bucarest (Romania) – Maramures folk suite

Ginnastica

1° classificata e Grand Prix (Delfino d’Argento)

Ginnastica Riviera dei Fiori/Taggia (Imperia) – Nemesis

Menzioni Speciali del Comitato GEF a:

Ginnic Sport/Cava de’ Tirreni (Salerno) – La felicità/poesia

Insieme/Sanremo (Im) – Light behind the mask

Fashion - Concorso Internazionale di Moda e Design per le Scuole

1° classificata e Grand Prix (Delfino d’Argento)

School of beauty care/Belgrado (Serbia) – Threads of memory

Menzione Speciale del Comitato GEF a:

Ist. Sup. G. Marconi/Giugliano in Campania (Napoli) – Le fibre che danzano al vento

Teatro

1° Classificato e Grand Prix (Delfino d’Argento)

Liceo Class. Stat. U. Foscolo/Albano Laziale (Roma) - Quel viaggio tra terra e cielo

Menzioni Speciali del Comitato GEF a:

Izmir Gelisim College/Izmir (Turchia) - Alice in Technoland

Centro Escolar Presidente J. N. Mendez/Zacatlan, Puebla (Messico) - Momentum: Atrévete a Mirarte