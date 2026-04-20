Escursionismo: il CAI annuncia un anello classico tra i monti Caggio e Carparo partendo dal prato di San Romolo

Il Club Alpino Italiano organizza per il prossimo 23 aprile 2026, un'escursione dedicata ai "Senior" (n° 6) che promette di far riscoprire la bellezza naturale dell’entroterra ligure.
Il percorso consiste in un anello classico intorno a San Romolo, sul lato ovest, definito dagli organizzatori come un itinerario di difficoltà facile. Con una lunghezza di circa 9 km e un dislivello positivo di 400 metri, la camminata è accessibile a chiunque disponga di un equipaggiamento standard da escursione.
Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 direttamente presso il prato di San Romolo. Da qui, il gruppo si muoverà verso l'antica mulattiera di Perinaldo per raggiungere la cresta ai "Termini" a quota 960 m. L'itinerario proseguirà toccando due vette significative:
Il Monte Caggio (1.090 m);
La sommità panoramica del Monte Carparo (905 m).
Il rientro, previsto per le ore 14.30 circa, avverrà attraverso l'ampio e ombroso sentiero dei Cancelletti, dopo una sosta per il consueto pic-nic incluso nelle 5 ore di durata totale dell'evento.
La partecipazione è gratuita, ma è previsto un contributo di 13,00 euro esclusivamente per i non soci CAI, necessario per l'attivazione della copertura assicurativa obbligatoria.
Per partecipare è necessario prenotarsi entro le ore 12.00 di mercoledì 22 aprile. È possibile contattare l'accompagnatore Bruno Parodi tramite email all'indirizzo parodibruno54@gmail.com.