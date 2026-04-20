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Eventi | 20 aprile 2026, 13:39

Bancarelle e fattoria didattica: la Fiera delle Anime anima Bordighera (Foto)

Tradizione, divertimento e convivialità alla manifestazione commerciale sulla Spianata del Capo

Bancarelle e fattoria didattica: la Fiera delle Anime anima Bordighera (Foto)

La Fiera delle Anime anima Bordighera. Bancarelle e una fattoria didattica hanno attirato nella giornata di ieri cittadini e turisti sulla Spianata del Capo nella città alta.

Tradizione, divertimento e convivialità hanno caratterizzato la manifestazione commerciale che avrebbe dovuto svolgersi domenica 15 marzo ma era stata rinviata a causa della previsione di avverse condizioni meteorologiche.

Un'occasione per fare acquisti tra le bancherelle degli ambulanti del settore merceologico alimentare e non alimentare e dei produttori agricoli. Uno spazio è stato dedicato anche agli hobbisti, per la vendita di oggetti di antiquariato e da collezione, e ai creatori di opere dell'ingegno. Presente, inoltre, la fattoria didattica con cavalli, pony e animali da compagnia che hanno divertito grandi e piccini.

 

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Elisa Colli

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