Bordighera, la Fiera delle Anime verrà recuperata il 19 aprile

La Fiera delle Anime a Bordighera verrà recuperata il 19 aprile. Lo stabilisce una deliberazione del commissario straordinario Rosa Abussi.

La manifestazione commerciale, che doveva svolgersi domenica 15 marzo, era stata rinviata a data da destinarsi a causa della previsione di avverse condizioni meteorologiche.

In seguito alle interlocuzioni dell’ufficio Commercio con le associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative è stata individuata una nuova data. E' stata, infatti, decisa la giornata di domenica 19 aprile per il recupero della manifestazione visto che in quella data non risultano, in ambito provinciale, altre fiere e iniziative commerciali nelle quali sia prevista la partecipazione di operatori ambulanti.