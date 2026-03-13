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Attualità | 13 marzo 2026, 10:11

Torna la 'Fiera delle Anime' a Bordighera, scatta il divieto di sosta in via Pompeo Mariani

Stalli di sosta vicino alla casa parrocchiale della città alta riservata agli artisti che animeranno il centro storico

Torna la 'Fiera delle Anime' a Bordighera, scatta il divieto di sosta in via Pompeo Mariani

Verrà istituito il 15 marzo dalle 8 alle 19, in via Pompeo Mariani a Bordighera il divieto di sosta con rimozione forzata vista la richiesta presentata dall’associazione A Pria Presiuza per riservare stalli di sosta vicino alla casa parrocchiale di Bordighera Alta agli artisti che devono animare il centro storico in occasione della manifestazione “Fiera delle Anime”.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

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Elisa Colli

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