Bordighera annulla la Fiera delle Anime: maltempo e allerta meteo costringono al rinvio della storica manifestazione

La Fiera delle Anime di Bordighera, in programma domani, domenica 15 marzo 2026, sulla Spianata del Capo e nel centro storico a Bordighera, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata formalizzata oggi dal Comune con un’apposita ordinanza, alla luce delle condizioni meteorologiche avverse comunicate dalla Protezione Civile regionale nelle giornate del 13 e 14 marzo, che prevedono rovesci e temporali anche di forte intensità sull’intera provincia.

Alla valutazione tecnica si sono aggiunte le richieste dei presidenti provinciali di Confesercenti e Confcommercio, che hanno sottolineato come il maltempo avrebbe compromesso il regolare svolgimento della manifestazione, molto attesa da operatori e visitatori.