Mare, montagna ed entroterra: oltre 200 persone alla “Passeggiata di primavera” del Cai Ventimiglia (Foto)

Oltre 200 partecipanti hanno preso parte alla “Passeggiata di primavera”, evento organizzato ieri dal Club Alpino Italiano di Ventimiglia con il patrocinio del Comune.

Grandi e piccini, cittadini e turisti, si sono messi alla prova nella camminata non competitiva di circa 10 chilometri partita da piazza Marconi a Marina San Giuseppe e che si è snodata tra strade e sentieri dell’entroterra, attraversando una parte del Sentiero degli Innamorati, che conduce alle Calandre, e un tratto della storica via Iulia Augusta. I partecipanti hanno concluso la passeggiata tra mare, montagna ed entroterra, con 350 mt di dislivello, in piazza San Michele a Ventimiglia Alta, dove hanno trovato un punto ristoro conclusivo.

In collaborazione con l’associazione Venti d’Arte, la giornata ha offerto anche la possibilità di partecipare a un concorso fotografico dedicato alle meraviglie del percorso. "Grazie a tutti per la partecipazione, alla passeggiata e al concorso fotografico" - dicono gli organizzatori - "Grazie anche al comune di Ventimiglia per il patrocinio e a tutti gli sponsor per il supporto".

All'evento era presente anche il sindaco Flavio Di Muro che, per l'occasione, indossava la maglia regalatagli dal Cai Ventimiglia. "Giusto il tempo di siglare la convenzione con il Comune e il CAI Ventimiglia era già al lavoro. Il giorno prima è stata data una ripulita a tutto il percorso della Passeggiata di Primavera" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "L'intervento più gravoso è stato nel tratto che da via Sant'Anna attraverso il bosco verso Seglia. Come promesso, grazie a questa nuova sinergia con il CAI, ci impegniamo, come mai fatto prima, per il nostro patrimonio naturalistico, da salvaguardare e da riscoprire, per residenti e turisti".