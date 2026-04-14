Mappatura, sorveglianza, manutenzione, pulizia e valorizzazione dei sentieri: Ventimiglia firma convenzione con il Cai (Foto e video)

Mappatura, sorveglianza, manutenzione, pulizia e valorizzazione dei sentieri. Ventimiglia firma una convenzione con la locale sezione del Club Alpino Italiano.

Una collaborazione tra Comune e Cai di Ventimiglia dedicata alla scoperta e al mantenimento dei sentieristici cittadini. "Da inizio mandato abbiamo cercato di implementare i servizi per tutte le fasce d'età cercando di far scoprire l'aspetto naturalistico e le bellezze di Ventimiglia che per lo più sono nascoste sia ai ventimigliesi sia ai turisti" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Fin dal nostro insediamento abbiamo investito sulla rete sentieristica lavorando per mettere in sicurezza e ristrutturare i percorsi esistenti. Mi fa piacere, perciò, sviluppare questo partenariato. Significa sviluppare un indotto economico per l'economia della città, perché aumentare il flusso di persone che girano per Ventimiglia nella sua intera conformazione urbanistica significa, infatti, aumentare il componente economico della città. Andiamo a regolare un nuovo rapporto con il Cai di Ventimiglia. E' stata un'idea che mi è sorta nella giornata di inaugurazione del sentiero delle Calandre. Stiamo ristrutturando piano piano tutti i sentieri ma manca una gestione per mantenerli. La disponibilità del Cai per noi è fondamentale. Questo accordo rappresenta una risposta concreta che ci permetterà di garantire una gestione più strutturata e continuativa valorizzando al meglio il nostro patrimonio e rafforzando anche l'attrattività turistica del territorio. Abbiamo intrattenuto un rapporto anche per altre iniziative turistiche. Sono convinto che da domani lavoreremo di più per la salvaguardia, la pulizia ma anche per la valorizzazione e promozione del territorio. E' un modo per andare oltre i confini comunali".

Il Cai di Ventimiglia dona al sindaco Di Muro una maglietta dell'associazione. "Ringraziamo il sindaco e l'Amministrazione per questa convenzione. E' un punto di rilancio per la struttura sentieristica locale. Il Cai è un interlocutore privilegiato perché andare per i sentieri è il nostro mondo, noi promuoviamo e frequentiamo la montagna" - afferma Paolo Armando del Club Alpino italiano - "C'è tantissima montagna qui, oltre al mare. L'attività che il Cai si prefigge di fare è legata alla mappatura dei sentieri, i sentieri ci sono ed è importante che siano dettagliatamente segnati. Oltre a conoscerli i sentieri devono essere praticabili. Il Cai si impegna a realizzare una manutenzione, un'attenzione e una cura dei dettagli, come per esempio il taglio dei rami o la pulizia dai rifiuti abbandonati. L'altro aspetto che la convenzione va a sottolineare è una divulgazione dei nostri valori fondanti rispetto alla cittadinanza, ossia formare i cittadini. Come sezione di Ventimiglia, unitamente ad altre sezioni della provincia, abbiamo dei corsi interessantissimi per quanto riguarda l'amore verso la montagna. E' stata prevista la passeggiata di primavera che è un'attività promulgativa rivolta ai cittadini. E' un modo di vedere la passeggiata che speriamo che un giorno possa poi diventare un'escursione o la spedizione verso obiettivi più ambiziosi. Il Cai si propone di organizzare tre uscite annuali: la passeggiata di primavera, la festa della montagna e, inoltre, quest'anno festeggeremo gli ottant'anni della fondazione per permettere a tutti di conoscere la città di Ventimiglia e il suo entroterra".

Il Cai di Ventimiglia proporrà iniziative ed eventi durante l'anno. Il primo sarà la "Passeggiata di Primavera" che verrà organizzata domenica 19 aprile. "Si tratta di una camminata panoramica non competitiva di dieci chilometri con un dislivello di 340 metri" - dicono gli organizzatori - "Il percorso sarà segnato con frecce gialle e nastro colorato e vi saranno dei punti di ristoro lungo il percorso e all'arrivo. Saranno, inoltre, presenti un servizio di assistenza con ambulanze e nucleo alpino di Ventimiglia. Ci si potrà iscrivere alle 8 in pizza Marconi a Marina San Giuseppe. La partenza sarà alle 9.30. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. Si consiglia un abbigliamento da trekking".