Ventimiglia, torna la “Passeggiata di primavera” del CAI: 10 km tra sentieri, storia e panorami

Domenica 19 aprile Ventimiglia ospita la nuova edizione della “Passeggiata di primavera”, l’evento organizzato dal Club Alpino Italiano di Ventimiglia con il patrocinio del Comune. Una camminata non competitiva di circa 10 chilometri che si snoda tra strade e sentieri dell’entroterra, attraversando una parte del Sentiero degli Innamorati (Calandre) e un tratto della storica via Julia Augusta. Un’occasione per scoprire – o riscoprire – il piacere di camminare in compagnia immersi nei paesaggi più suggestivi del Ponente ligure.

La partenza è fissata alle 9.30 da piazza Marconi – Marina San Giuseppe, con iscrizioni aperte dalle 8 (quota: 10 euro adulti, 5 euro fino a 12 anni). Lungo il percorso sono previsti punti ristoro, mentre l’arrivo sarà in piazza San Michele a Ventimiglia Alta, dove i partecipanti troveranno un ulteriore ristoro. In collaborazione con l’associazione Venti d’Arte, la giornata offrirà anche la possibilità di partecipare a un concorso fotografico dedicato alle meraviglie del percorso.

Il CAI Ventimiglia invita tutti a partecipare e ringrazia enti, sponsor e gruppi che sostengono l’iniziativa.

