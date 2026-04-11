Sanremo, il mare torna al centro: spiagge e Porto Vecchio ripuliti nella Giornata del Mare

Una giornata dedicata al mare, ma soprattutto alla sua tutela concreta. In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, si è svolta a Sanremo un’operazione di pulizia delle spiagge e dello specchio acqueo del Porto Vecchio, coordinata dalla Guardia Costiera e realizzata con il coinvolgimento di associazioni e volontari del territorio .

Un’iniziativa che ha unito impegno ambientale e sensibilizzazione, con l’obiettivo di restituire decoro a uno dei luoghi più rappresentativi della città e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente marino.

Rifiuti e detriti rimossi dal mare e dalle spiagge. Nel corso dell’intervento sono stati raccolti numerosi rifiuti, tra cui plastica, vetro, reti da pesca abbandonate e altri materiali che rappresentavano una minaccia sia per l’ecosistema marino sia per la sicurezza della navigazione.

Un lavoro capillare che ha interessato sia le spiagge sia l’area portuale, con il contributo diretto dei volontari impegnati nella raccolta e nella differenziazione dei materiali.

Il ruolo della sensibilizzazione. La Giornata del Mare, istituita per promuovere la cultura marinara e coinvolgere in particolare le nuove generazioni, assume oggi un valore sempre più concreto. Non solo celebrazione, ma occasione per ribadire l’urgenza di interventi mirati contro l’inquinamento e i comportamenti dannosi per l’ambiente.

“Interventi come questo – ha sottolineato il comandante della Guardia Costiera di Sanremo, Alessio Fumarola – sono fondamentali per preservare la biodiversità marina e garantire adeguati standard di sicurezza nei porti”.

“La prevenzione e la sensibilizzazione restano strumenti chiave per proteggere il mare, patrimonio naturale di grande valore sotto il profilo sociale, economico e culturale”.

Il contributo delle associazioni. All’operazione hanno partecipato diverse realtà del territorio, tra cui Famija Sanremasca, Panathlon Sanremo, Lega Navale, U’ Luvassu, Yacht Club e Deplasticati, insieme al supporto di Amaie Energia e Servizi S.r.l., che si è occupata dello smaltimento e del recupero dei rifiuti raccolti.

Un lavoro di squadra che conferma il ruolo centrale del volontariato nelle attività di tutela ambientale.

Nuovo intervento in programma il 17 aprile. L’iniziativa rientra in un più ampio programma di azioni dedicate alla sostenibilità. È già previsto infatti un nuovo intervento per il 17 aprile, che interesserà i fondali del Porto Vecchio.

In questo caso, le operazioni saranno condotte dai sommozzatori locali con il supporto del V Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera di Genova, con l’obiettivo di proseguire il lavoro di bonifica anche nelle aree sommerse.