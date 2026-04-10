Sanremo, al Casinò il professor Roberto Boffi presenta “I tuoi scudi antismog”: strategie pratiche contro l’inquinamento (Foto)

Un tema sempre più centrale per la salute pubblica, affrontato con un taglio divulgativo ma rigoroso dal punto di vista scientifico. Si è svolto questo pomeriggio, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, l’incontro con il professor Roberto Boffi, che ha presentato il saggio “I tuoi scudi antismog. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: come proteggersi dall’inquinamento” (Sonzogno).

L’appuntamento, inserito nel calendario dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi, è stato promosso dall’Associazione Donne Medico, guidata dalla dottoressa Antonella Serafini, insieme alla sezione provinciale presieduta dalla dottoressa Ana Popovic, con il patrocinio di realtà sanitarie e associative del territorio.

Un confronto tra medicina, divulgazione e prevenzione. All’incontro hanno preso parte, oltre all’autore, la dottoressa Ana Popovic, il dottor Claudio De Michelis, direttore della Pneumologia di Imperia, e il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Imperia, Ettore Perreca. A completare il pomeriggio culturale, le letture affidate all’attore Franco La Sacra, direttore artistico della compagnia “Il Teatro dell’Albero”.

Un’occasione di confronto che ha unito competenze mediche e divulgazione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un tema che riguarda direttamente la vita quotidiana.

Inquinamento e salute: un rischio diffuso. Al centro dell’incontro, i rischi legati all’inquinamento atmosferico, sempre più riconosciuto come uno dei principali fattori di rischio per la salute. Allergie, asma, bronchiti e patologie più gravi come tumori e malattie cardiovascolari sono tra le conseguenze più rilevanti.

Una minaccia trasversale, che riguarda bambini, adulti e anziani e che trova in Italia uno dei contesti più critici, con la Pianura Padana indicata come una delle aree europee più colpite per mortalità legata allo smog.

Le strategie di difesa: dalla casa alla vita all’aperto. Il volume presentato da Boffi si propone di fornire strumenti concreti per ridurre l’esposizione all’inquinamento. Tra le soluzioni illustrate, l’utilizzo di purificatori d’aria, la scelta di piante d’appartamento con funzione depurativa e una serie di accorgimenti pratici per la vita all’aperto.

Un approccio basato su evidenze scientifiche e risultati di studi sperimentali, con l’obiettivo di tradurre la ricerca in comportamenti quotidiani accessibili a tutti.

Non solo smog: nel libro viene affrontato anche il tema di altre forme di inquinamento, come la presenza di microplastiche e l’esposizione al fumo passivo.

Il profilo dell’autore. Roberto Boffi è responsabile della Pneumologia e direttore del Centro antifumo all’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Specialista in malattie dell’apparato respiratorio, si occupa di pneumologia, oncologia, cure palliative, tabaccologia e prevenzione ambientale.

È docente presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università Vita-Salute San Raffaele, autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche e impegnato da anni in attività di educazione ambientale e prevenzione, anche nelle scuole e nelle aziende.