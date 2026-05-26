Ventimiglia applaude la Filarmonica Giovanile: emozioni, Morricone e standing ovation per i giovani talenti

Una serata all’insegna della musica, della cultura e della condivisione ha conquistato il pubblico durante il concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal Maestro Franco Cocco, protagonista di un evento capace di coinvolgere ed emozionare spettatori di tutte le età. Il concerto ha proposto un viaggio attraverso diversi generi musicali, alternando musica bandistica, repertorio classico, colonne sonore e brani popolari, in un programma ricco e variegato. Particolarmente apprezzato l’omaggio a Ennio Morricone, insieme all’interpretazione di celebri composizioni come “O mio babbino caro” e ai coinvolgenti medley dedicati ai Ricchi e Poveri e ai Beatles, accolti da calorosi applausi.

Più che un semplice concerto, la serata si è trasformata in un vero e proprio percorso artistico ed emozionale, capace di valorizzare il talento dei giovani musicisti e di confermare il ruolo della musica come strumento di aggregazione e crescita culturale per il territorio. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la partecipazione del Laboratorio di Musica d’Insieme “Suoniamo Insieme” e della scuola di danza White Rabbit Art Studio, che hanno contribuito con entusiasmo e professionalità alla riuscita della manifestazione.

Presente anche l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia, rappresentata dal Sindaco Flavio Di Muro, dal Vice Sindaco Marco Agosta, dall’Assessore al Turismo Tiziana Faedda e dal Consigliere Comunale Matteo Ambesi, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni alle realtà culturali e musicali cittadine. Il pubblico ha risposto con grande partecipazione, premiando con lunghi applausi il lavoro della Filarmonica, del Maestro Franco Cocco e di tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa. Una serata che ha confermato ancora una volta come la musica dal vivo possa diventare occasione di incontro, emozione e valorizzazione della comunità.