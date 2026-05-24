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Eventi | 24 maggio 2026, 16:51

A Taggia il convegno conclusivo del progetto triennale sulla Valle Argentina: scuole, istituzioni e Lions insieme per valorizzare il territorio

Il 27 maggio al Teatro delle Opere Parrocchiali la presentazione del cortometraggio realizzato dagli studenti e gli interventi di dirigenti scolastici, autorità civili e forze dell’ordine

Valle Argentina

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Mercoledì 27 maggio alle ore 10:00, si terrà presso il Teatro delle Opere Parrocchiali della Parrocchia di Arma di Taggia di San Giuseppe e Sant'Antonio, il Convegno Conclusivo del Progetto Educativo Triennale "La Valle Argentina: Ricchezze Ambientali e Culturali come valori e risorse",  organizzato dal CLub Lions di Arma e Taggia, il Comune di Taggia e l'Asl1. 

Alla presenza della Autorità lionistiche e pubbliche l'evento sarà arricchito dagli interventi sulle nuove generazioni della Dott.ssa Paola Baroni Dirigente IC Arma di Taggia, della Dott.ssa Elsa Perfetti Dirigente IC Taggia, della Dott.ssa Stefania Guasco Dirigente Me-LAB , dell' Aw. Chiara Cerri Consigliere Regionale e Consigliere Comunale del Comune di Taggia, del Commissario Capo Dott. Salvatore Crupi Dirigente della Squadra Volante della Questura di Imperia e di Don Alessio della Parrocchia San Giuseppe, Sacerdote della Parrocchia San Giuseppe e Sant' Antonio di Arma di Taggia.

In occasione del Convegno sarà presentato il cortometraggio corale realizzato dagli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Arma, Taggia e Badalucco sulla Valle Argentina nelle sue diverse realtà.

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