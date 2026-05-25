Triora, debutta lo spettacolo itinerante “Terre liguri”: storie di borghi e identità nate dal laboratorio di Pino Petruzzelli

Domenica 31 maggio a Triora andrà in scena lo spettacolo itinerante 'Terre liguri' frutto di un progetto promosso dalla scuola di Teatro Hic et Nunc di Giorgia Brusco.



Il progetto ha preso le mosse a settembre 2025 con gruppo di allievi adulti impegnati nel laboratorio peripatetico tenuto dalla sapiente Maestria di Pino Petruzzelli che si è svolto principalmente tra i caruggi e le strade di Triora e di Pieve di Teco. Partendo da interviste dirette fatte agli abitanti, ai residenti, a chi ha scelto i borghi per iniziare una nuova vita, si è dato vita a 13 monologhi che nel corso dell'anno accademico della scuola di teatro sono stati messi in scena per la regia di Giorgia Brusco con il supporto artistico di Eugenio Ripepi. Un progetto di studio, di riscoperta delle radici e delle tradizioni con la volontà di far conoscere e valorizzare il nostro meraviglioso entroterra. Queste storie, partite dai borghi torneranno nei Borghi partendo proprio da Triora che è stato uno dei luoghi cuore del progetto, per poi muoversi durante l'estate in altri borghi della provincia. L'ingresso è libero e gratuito, il ritrovo è alle ore 15 in piazza della Chiesa.





