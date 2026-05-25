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Eventi | 25 maggio 2026, 13:22

Sanremo, Villa Zirio ospita il concerto dedicato alla collaborazione tra Note Libere e il Conservatorio Paganini

Sabato 30 maggio alle 21 l’esibizione degli allievi delle classi di pianoforte. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sanremo, Villa Zirio ospita il concerto dedicato alla collaborazione tra Note Libere e il Conservatorio Paganini

Si rinnova l’appuntamento con la grande musica a Villa Zirio, dove sabato 30 maggio, alle ore 21, andrà in scena un concerto dedicato alla collaborazione tra l’Associazione Note Libere – Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori e il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.

Protagonisti della serata saranno gli allievi delle classi di pianoforte, impegnati in un programma che valorizza il percorso formativo condiviso tra le due realtà musicali. L’iniziativa rientra nel calendario dei concerti promossi dall’Associazione Note Libere, da anni attiva nella diffusione della cultura musicale sul territorio.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

Il programma a questo link

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