Sanremo: Martedì Letterari, rinviato l'appuntamento con Mario Giordano. Domani Raffaella Ranise racconta le ultime imperatrici

Domani alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, sarà la scrittrice Raffaella Ranise a incontrare il pubblico dei Martedì Letterari con il saggio “Le ultime imperatrici. La vera storia di Eugenia de Montijo e Carlotta del Belgio”, pubblicato da Marsilio. L’appuntamento è stato anticipato rispetto alla programmazione autunnale a causa dell’indisposizione del direttore Mario Giordano, che non ha potuto raggiungere Sanremo per la giornata di domani. La presentazione è stata dunque soltanto rinviata.

Nel volume, l’autrice ricostruisce le esistenze intense e drammatiche di Eugenia de Montijo, contessa spagnola diventata moglie di Napoleone III e ultima imperatrice dei francesi, e di Carlotta del Belgio, consorte di Massimiliano d’Asburgo e sovrana del Messico. Due donne accomunate da un destino segnato dal tramonto dei grandi imperi europei e dalla lotta disperata per salvare i rispettivi troni.

Le loro vite si intrecciarono più volte, come emerge dalla ricca corrispondenza tra le due corti. Fu infatti la Francia ad avere un ruolo decisivo nell’incoronazione di Massimiliano a imperatore del Messico, scelta destinata però a trasformarsi in tragedia. Carlotta tornò in Europa per chiedere aiuto a coloro che li avevano abbandonati al loro destino, fino a precipitare nella follia. In Francia supplicò Napoleone III ed Eugenia di intervenire, ma l’imperatrice non poté fare nulla, pur comprendendo profondamente la sua disperazione. “Probabilmente tormentata dal presentimento che presto le luci si sarebbero spente anche sul trono di Francia”, scrive Ranise nel suo racconto storico, che intreccia politica, passioni e fragilità umane.

Nata a Imperia, Raffaella Ranise si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Genova, collaborando successivamente alla cattedra di diritto del lavoro presso il polo imperiese. Nel corso della sua carriera ha dedicato numerosi studi alle grandi dinastie europee e alle figure femminili che ne hanno segnato la storia. Tra le sue pubblicazioni figurano “Rita Levi-Montalcini: aggiungere vita ai giorni” (Longanesi, 2013), scritto insieme a Giuseppina Tripodi, “Noi un punto nell’universo. Storia semplice dell’astronomia” (Marsilio, 2016, con Francesca Matteucci), “I Romanov. Storia di una dinastia tra luci e ombre” (2018) e “Gli Asburgo. Da Sissi a Zita” (2022).

L’incontro si preannuncia come un viaggio appassionante attraverso gli ultimi bagliori delle monarchie europee, tra intrighi politici, drammi personali e grandi cambiamenti storici.