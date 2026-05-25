Giornalismo e geopolitica, a Sanremo sbarca "Fact-checking su Israele" di Nathan Greppi (Foto)

Nathan Greppi ospite all'evento organizzato dall'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International. Ieri ha, infatti, presenziato a un importante momento di approfondimento culturale e geopolitico andato in scena nella prestigiosa cornice del grand hotel des Anglais a Sanremo per parlare del suo ultimo saggio intitolato "Fact-checking su Israele".

Al centro dell'incontro, la necessità quanto mai attuale di fare chiarezza su uno dei temi più complessi, dibattuti e spesso polarizzati del panorama internazionale, attraverso la lente rigorosa del giornalismo d'inchiesta. "Lungi dall'essere un testo di difesa ideologica o 'a prescindere', Fact-checking su Israele si propone come un’opera puramente giornalistica e analitica" - fanno sapere gli organizzatori - "L'obiettivo dichiarato dal giornalista Greppi è quello di mettere i dati, i documenti e la verifica metodologica delle fonti. In un’epoca dominata dalla rapidità dei social media, il volume si offre come uno strumento utile per chiunque voglia comprendere la realtà mediorientale basandosi su riscontri oggettivi".

"Giornalista pubblicista con una solida formazione accademica, Nathan Greppi ha conseguito la laurea in Beni Culturali presso l'Università degli Studi di Milano e, successivamente, in Giornalismo, cultura editoriale e comunicazione multimediale all'Università degli Studi di Parma" - sottolineano gli organizzatori - "Il suo profilo professionale vanta collaborazioni di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Ha scritto per testate come Mosaico, Cultweek, Fumettologica e Il Giornale Off, I media della Comunità Ebraica di Milano, il quotidiano La Ragione e la rivista internazionale Il pensiero storico. Grandi firme della stampa quotidiana e culturale tra cui Il Giornale, Il Foglio, Il Post, The Times of Israel e Tablet Magazine. Greppi ha inoltre collaborato con Sorgente di vita, lo storico programma televisivo di Rai 3, ed è autore del volume La stampa ebraica in Italia, pubblicato da Giuntina nel 2024".

L'associazione culturale Italia-Israele Ventimiglia Sanremo International ha espresso "grande soddisfazione per la riuscita dell'evento e per la risposta del pubblico, confermando l'importanza di promuovere spazi di dialogo in cui l'analisi dei fatti e il rigore scientifico rimangano i pilastri fondamentali per la comprensione della storia contemporanea".