Sanremo, weekend “Cuccioloso&Family” da Divani&Divani: attività gratuite per i tuoi animali, ma affrettati a prenotare!

Conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso dagli amanti degli animali della Riviera. Questo fine settimana, sabato 30 e domenica 31 maggio, lo store Divani&Divani di Corso Marconi 296 apre le porte per l’esclusivo evento “Cuccioloso&Family”.

Due giorni ricchi di attività totalmente gratuite per voi e per i vostri amici a quattro zampe. Tuttavia, per garantire la massima qualità e sicurezza delle sessioni, i posti per le esperienze sono limitati ed è fortemente consigliato prenotare il proprio turno in anticipo.

Come prenotare e cosa vi aspetta: Per assicurarsi la partecipazione gratuita alle attività con gli esperti, basta utilizzare il QR o cliccare direttamente sul LINK. Potrete così riservare il vostro posto per:

Consulenze e attività con l’addestratore: Sessioni personalizzate, percorsi sensoriali, attivazione mentale ed esercizi di educazione condotti dai professionisti di “Oh my Dog Asd” (Orari: 10.00-12.00 / 15.30-19.30).

Sessioni personalizzate, percorsi sensoriali, attivazione mentale ed esercizi di educazione condotti dai professionisti di (Orari: 10.00-12.00 / 15.30-19.30). Foto ricordo professionale: Un vero e proprio set fotografico per immortalare il legame con il vostro cucciolo, con post-produzione live e consegna della foto gratuita (Orari: 10.00-12.00 / 15.30-19.30).

Promozioni esclusive e Solidarietà: Oltre alle attività su prenotazione, l'evento sarà l'occasione perfetta per scoprire la praticità dei Performance Fabric, i rivoluzionari tessuti anti-macchia che si lavano solo con acqua, ideali per chi vive con animali. Solo per questo fine settimana, chi acquisterà un divano riceverà in omaggio una cuccia esclusiva, che verrà personalizzata dal vivo dai designer di Cultid (dalle 15.30 alle 19.30).

Un evento che fa bene anche al cuore: parte del ricavato di tutti gli ordini del weekend sarà devoluto a sostegno dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Inoltre, a tutti i visitatori che passeranno in negozio verrà consegnato un gadget di benvenuto.

Info utili e Logistica: Le attività si svolgeranno interamente all'aperto nell'area del negozio; per questo motivo il parcheggio interno dello store resterà chiuso per tutta la durata dell'evento così da lasciare spazio agli animali. Si consiglia a tutti i partecipanti di parcheggiare comodamente lungo l’Aurelia.

Non rischiate di rimanere senza il vostro posto: prenotate subito l'addestratore o il set fotografico tramite il LINK e preparatevi a vivere un weekend indimenticabile con la vostra famiglia al completo!