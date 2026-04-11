Sanremo, Valerio Aiolli presenta 'Portofino blues' ai Martedì Letterari

Valerio Aiolli ospite ai Martedì Letterari a Sanremo. Il 14 aprile alle 16.30 presenterà 'Portofino blues' (Voland edizioni). Parteciperà anche la professoressa Stefania Sandra.

"Lunedì 8 gennaio 2001, verso le sette di sera, nel giardino di Villa Altachiara a Portofino, scompariva la contessa Francesca Vacca Agusta, per anni protagonista del jet set italiano e internazionale. Prendeva il via quella sera un’indagine che avrebbe riempito le cronache di giornali e tv per settimane, mesi e anni, senza soluzione né requie neppure quando, una ventina di giorni più tardi, il cadavere venne ritrovato in mare, a pochi metri da una baia in Costa Azzurra. Come e perché cadde dalla rupe la contessa? Chi c’era con lei quella sera? Qualcuno la spinse o si trattò di una fatalità? Ricostruendo come in un puzzle questa vicenda intricata e mai chiarita fino in fondo di amori e disamori, di droghe ed eredità milionarie, di yacht da sogno e flussi di denaro da incubo, che spazia dalla Liguria alla Lombardia, dalla Svizzera alla Tunisia, da Miami ad Acapulco, Valerio Aiolli scrive un romanzo inquietante come un noir e prova ad afferrare una risposta che sfugge, alternando il punto di vista dei principali personaggi coinvolti, le dichiarazioni rilasciate e gli articoli che hanno coperto la vicenda. In un serrato dentro e fuori da Villa Altachiara, rivive dunque non solo Francesca Vacca Agusta ma anche la storia industriale, politica e di costume del nostro paese". E' la trama del libro di Valerio Aiolli.

Nato nel 1961 a Firenze, dove vive, Valerio Aiolli ha esordito nel 1995 con la raccolta di racconti Male ai piedi. Il suo primo romanzo, Io e mio fratello (E/O, 1999), è stato tradotto anche in Germania e Ungheria. Sono seguiti Luce profuga (E/O, 2001), A rotta di collo (E/O, 2002), Fuori tempo (Rizzoli, 2004), Ali di sabbia (Alet, 2007), Il sonnambulo (Gaffi, 2014) e Il carteggio Bellosguardo (Italo Svevo Edizioni, 2017). Per Voland ha pubblicato Lo stesso vento nel 2016 e Nero ananas nel 2019, con il quale è stato selezionato tra i dodici candidati del Premio Strega.

Nell’ambito di Casinò Culturae Festival giovedì 23 aprile alle 18 si terrà, invece, l’incontro su "La conferenza di Pace di Sanremo 1920. Sanremo al centro del nuovo assetto internazionale". Interverrà lo storico professore Gastone Breccia con l’opera "A patti con il nemico. Storia del mondo in 25 trattati di pace” (Marsilio). Verrà, inoltre, trasmesso il documentario di Roberto Pecchinino incentrato sulla storia della Conferenza di Pace del 1920 a Sanremo.