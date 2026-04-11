Vallecrosia al Mare, mercatino solidale nel cortile dell'oratorio di San Rocco (Foto)

Mercatino solidale a Vallecrosia al Mare. Verrà proposto domani, domenica 12 aprile, dalle 9 alle 18 nel cortile dell'oratorio della parrocchia di San Rocco.

L'iniziativa è proposta dai volontari della Caritas della parrocchia di San Rocco e dall'associazione Oasi Angeli di Pace. "Una domenica di solidarietà e condivisione" - dice don Rito, il parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Si potranno trovare tante cose belle, donare e incontrarsi".

"E' un mercatino delle associazioni di volontariato. Lo facciamo una volta al mese. Questa volta partecipano Progetto Missione, Scuola di Pace, Opam, l'associazione Un Sorriso, De Agostino, Oasis Caffé, Angeli di Pace, l'oratorio di San Rocco, la Caritas di San Rocco" - fa sapere don Rito - "E' un'occasione per poter conoscere le diverse realtà e associazioni del territorio. Vi aspettiamo".