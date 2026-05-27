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Solidarietà | 27 maggio 2026, 14:35

Lions Sanremo Matutia dona occhiali nuovi a una bimba: prosegue l’impegno per la vista con il progetto nazionale

Grazie al programma 'Se hai bisogno di occhiali… chiedi al tuo Lions', consegnato un nuovo paio di occhiali segnalato dall’UICI: il Club conferma il suo ruolo nei servizi per ipovedenti e negli screening per l’ambliopia

Progetto Italia del lions international “Se hai bisogno di occhiali da vista ma acquistarli è un problema, chiedi al tuo Lions e verranno forniti gratuitamente e della tipologia richiesta”

 Tramite questo progetto, il Lions Club Sanremo Matutia, sempre attivo e sensibile ai problemi degli ipovedenti e non vedenti, ha donato un paio di occhiali nuovi ad una bimba di Sanremo, segnalata dall’UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI  di Imperia e Sanremo, occhiali giunti dal Centro per la vista di Torino.

Il Club ogni anno invia tanti occhiali usati al centro che poi li distribuisce  in Italia e nel mondo ma che fornisce anche occhiali nuovi tramite la generosità di ditte specializzate.

Alla cerimonia  hanno partecipato la Presidente di Circoscrizione Marina Rulfi, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi  di Imperia Fabrizio D’Alessandro, il referente della stessa Cesare Langordo che si sono complimentati con il Presidente del Matutia Gianni Ostanel ed i soci del Matutia, soprattutto per il service sull’ambliopia rivolto ai bambini piccoli.
Infatti presso la sede di Via Pallavicini n° 4 vengono eseguiti screening  per l’ambliopia, con personale specializzato, offerti dai lions.

E’ sempre bene controllare la vista dei bambini, per prevenire disturbi più gravi ed i lions, cavalieri della vista, lo fanno con grande passione.

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