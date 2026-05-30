“Armonie per la Solidarietà”: a Camporosso un concerto benefico tra grande musica e impegno sociale

Domenica 14 giugno 2026 alle ore 18:00, il Centro Polivalente “G. Falcone” di Camporosso ospiterà “Armonie per la Solidarietà”, un prestigioso concerto benefico promosso dai Rotary Club Sanremo e Rotary Club Sanremo Hanbury, in collaborazione con l’azienda Fratelli Beccaria e con il patrocinio della Città di Camporosso – Ufficio Turismo e Manifestazioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le attività di ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici attraverso una serata in cui la musica diventa strumento di solidarietà, partecipazione e condivisione.

Protagonista dell’evento sarà la Associazione Giovane Orchestra della Riviera, che guiderà il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraverso le opere immortali di grandi compositori della storia, tra cui Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e John Williams.

Un repertorio raffinato e coinvolgente, pensato per emozionare e unire generazioni diverse sotto il segno universale della musica, in un’atmosfera di eleganza, cultura e sensibilità sociale.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno 2026 alle ore 18:00. Centro Polivalente “G. Falcone” – Corso Vittorio Emanuele 236, Camporosso. Ingresso: € 15,00. Informazioni: 392.8869993 – 345.8517448

Partecipare ad “Armonie per la Solidarietà” significa non solo vivere un’esperienza artistica di grande valore, ma anche contribuire concretamente ai progetti benefici promossi da ACEB, dimostrando come la cultura e la musica possano diventare strumenti concreti di sostegno e vicinanza al territorio.

Una serata speciale in cui le note si trasformano in gesti di solidarietà e la bellezza della musica incontra il valore del cuore.