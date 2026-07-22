Sanremo, doppia donazione per lo 'Spazio 099': arrivano una LIM, libri sensoriali e una targa in memoria di Antonella Bernocco

Il Centro per le Famiglie "Spazio 099" di via Roma si arricchisce di nuovi strumenti e materiali dedicati alle attività educative, didattiche e ludico-ricreative grazie a due distinte donazioni approvate dalla Giunta comunale. L'esecutivo ha infatti dato il via libera all'accettazione dei contributi messi a disposizione da Zonta Club Sanremo e dall'associazione FIDAPA BPW Italy - Sezione di Sanremo, destinati a potenziare i servizi rivolti a bambini e famiglie. Due iniziative diverse, ma accomunate dalla volontà di sostenere uno spazio che il Comune ha individuato come punto di riferimento per la crescita, l'inclusione e il sostegno ai più giovani.

Nel dettaglio, Zonta Club Sanremo, rappresentato dalla presidente Susanna Vivaldi, donerà una lavagna multimediale interattiva (LIM) Hikvision, completa di supporto regolabile Balance Box, per un valore commerciale complessivo di circa 2.490 euro. L'attrezzatura sarà destinata esclusivamente alle attività dello "Spazio 099", offrendo uno strumento tecnologico che consentirà di ampliare le opportunità didattiche e laboratoriali del Centro. La Giunta ha formalmente accettato la donazione, evidenziando come essa sia effettuata a titolo gratuito e senza condizioni incompatibili con l'interesse pubblico, esprimendo al tempo stesso il proprio apprezzamento per il gesto di generosità dell'associazione.

Sempre allo "Spazio 099" saranno destinati anche i 67 libri tattili e sensoriali donati dalla FIDAPA BPW Italy - Sezione di Sanremo, per un valore orientativo di circa 630 euro. L'iniziativa nasce dalla raccolta di circa 600 euro promossa dalla presidente Sara Tonegutti in memoria di Antonella Bernocco Marangon, con il consenso della famiglia, scegliendo di trasformare il ricordo della donna in un progetto rivolto ai bambini. I volumi, pensati per favorire la lettura inclusiva e lo sviluppo sensoriale, entreranno a far parte delle attività educative del Centro, offrendo nuove opportunità di apprendimento e condivisione alle famiglie che frequentano la struttura.

Oltre alla donazione dei libri, la Giunta ha approvato anche la proposta dell'associazione di installare, a proprie spese, una targa commemorativa all'interno dello "Spazio 099", dedicata proprio ad Antonella Bernocco Marangon. Un gesto simbolico che manterrà vivo il ricordo della sua passione per la cultura e la lettura, trasformando un'iniziativa solidale in un segno permanente all'interno del Centro per le Famiglie. Entrambe le delibere sottolineano il valore delle donazioni, che entreranno a far parte del patrimonio comunale e saranno utilizzate esclusivamente per le attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie, confermando il ruolo dello "Spazio 099" come luogo di crescita, inclusione e partecipazione per la comunità sanremese.