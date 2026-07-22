Sanremo: scuola dell'infanzia di Poggio, scongiurata la chiusura di una sezione: l'annuncio del senatore Berrino

È stata scongiurata la chiusura di una delle due sezioni della scuola dell'infanzia di Poggio a Sanremo. Ad annunciarlo è il senatore del territorio, che rivendica il lavoro svolto nelle scorse settimane insieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito per evitare una decisione che avrebbe avuto ripercussioni su famiglie, alunni e personale scolastico. Determinante, secondo quanto riferito, il coinvolgimento diretto del sottosegretario Paola Frassinetti, ringraziata per la sensibilità istituzionale e per il rapido intervento che ha consentito di arrivare a una soluzione positiva.

"Quando ho appreso del rischio di chiusura di una delle due sezioni della scuola dell'infanzia di Poggio, mi sono immediatamente attivato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, coinvolgendo direttamente il sottosegretario Paola Frassinetti, che ringrazio per la sensibilità istituzionale e per il tempestivo intervento", spiega il senatore. L'esito della vicenda viene definito come una vittoria per il territorio, che permette di garantire la continuità di un servizio ritenuto essenziale per la comunità locale.

"Oggi possiamo annunciare con soddisfazione che la scuola non chiuderà. È una vittoria per il territorio, per i bambini, per le loro famiglie e per tutto il personale scolastico. Abbiamo scongiurato una decisione che avrebbe comportato pesanti disagi organizzativi, messo a rischio posti di lavoro e indebolito un presidio educativo che rappresenta un punto di riferimento per l'intera comunità", prosegue il parlamentare, sottolineando l'importanza del risultato raggiunto.

Il senatore evidenzia infine il valore della collaborazione istituzionale per affrontare situazioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. "Questa vicenda dimostra che, quando le istituzioni lavorano con determinazione e in sinergia, i risultati arrivano. Il mio impegno, come senatore del territorio, è e continuerà a essere quello di difendere i servizi essenziali, a partire dalla scuola, perché garantire il diritto all'istruzione significa anche tutelare il futuro delle nostre comunità e il diritto delle famiglie a non essere lasciate sole", conclude.