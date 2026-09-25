Sanremo: al Borgo miasmi in tutto il quartiere: Moscato sollecita Rivieracqua, al via i lavori in via Lamarmora

Nei giorni scorsi residenti e commercianti del quartiere Borgo di Sanremo avevano segnalato la presenza di forti miasmi, percepiti in diverse zone del quartiere e tali da creare preoccupazione tra chi vive e lavora nella zona. Una situazione che ha portato anche a chiedere chiarimenti all'Amministrazione comunale, considerato che i cattivi odori si sono manifestati con particolare intensità. L'assessore all'Ambiente Ester Moscato, da noi contattata, ha fatto il punto sulla situazione e sugli interventi in corso per individuare e risolvere le problematiche segnalate dai cittadini.

Moscato ha spiegato di essersi già attivata circa 15 giorni fa con Rivieracqua, chiedendo informazioni in merito alla necessità di completare una serie di lavori su una tubazione. L'assessore ha quindi confermato di aver nuovamente sollecitato il gestore del servizio idrico affinché gli interventi possano essere portati a termine nel più breve tempo possibile. Un passaggio ritenuto necessario per affrontare alla radice il problema dei miasmi che ha interessato il Borgo. "La situazione è seguita e abbiamo chiesto a Rivieracqua di intervenire per ultimare i lavori necessari", è il senso delle indicazioni fornite dall'assessore.

Tra gli aspetti chiariti dall'Amministrazione c'è anche l'origine dei cattivi odori. I miasmi non sarebbero infatti riconducibili al vicino torrente San Romolo, come qualcuno aveva ipotizzato in questi giorni. L'attenzione resta quindi concentrata sulla rete fognaria e, in particolare, sulla tubazione interessata dagli interventi ancora da completare. Nel frattempo, l'Amministrazione comunale mantiene alta l'attenzione sulla situazione, anche alla luce delle segnalazioni arrivate dai residenti e dalle attività commerciali della zona.

Sempre sul fronte delle problematiche legate alla rete fognaria, sono intanto iniziati i lavori in via Lamarmora, nella zona delle case popolari, per intervenire su una perdita fognaria. Anche in questo caso si tratta di un intervento atteso dai residenti, in un'area dove la presenza di problemi alla rete aveva alimentato preoccupazione. I lavori rappresentano quindi un altro tassello nell'attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture, con l'obiettivo di eliminare la perdita e le eventuali conseguenze ambientali e igieniche connesse.

A complicare il quadro ci sono poi alcune segnalazioni e voci raccolte tra i residenti di entrambi i quartieri, che parlano della possibile presenza di condomini collegati in maniera non corretta alla rete, con scarichi fognari che finirebbero direttamente nei torrenti, insieme alle cosiddette acque bianche. Si tratta, al momento, di informazioni che non trovano conferma e che dovranno eventualmente essere verificate dagli enti competenti attraverso gli opportuni accertamenti. Un'eventuale situazione di questo tipo, se riscontrata, avrebbe naturalmente conseguenze sia sotto il profilo ambientale sia per la corretta gestione della rete fognaria.

La situazione resta quindi sotto osservazione, con la preoccupazione dei residenti per due problematiche che interessano altrettante zone della città. Da parte sua, l'assessore Moscato ha confermato di essere attenta sia alla situazione del Borgo sia a quella di via Lamarmora, mantenendo i contatti con il gestore e seguendo l'avanzamento degli interventi. L'auspicio dei cittadini è ora che i lavori possano concludersi rapidamente, riportando alla normalità le due aree e facendo chiarezza anche sulle eventuali anomalie della rete che dovessero emergere.