Miss Italia 2026, Sarah Rizea ospite in Regione. Assessore Lombardi: "Orgoglio per tutta la Liguria" (Foto)

Sarah Rizea, Miss Italia 2026, è stata accolta oggi in Regione Liguria dall’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi. L’incontro è iniziato in piazza De Ferrari, dove l’assessore ha accolto la nuova Miss Italia consegnandole un mazzo di fiori di Sanremo, per poi proseguire negli uffici regionali con un momento di confronto sul suo percorso e sui prossimi impegni.

Diciotto anni, residente a Vado Ligure, Rizea ha conquistato il titolo nazionale il 21 settembre al Castello di Santa Severa, dopo essersi presentata alla finale con la fascia di Miss Liguria, conquistata poche settimane prima a Ospedaletti. Con la sua vittoria il titolo torna in Liguria dopo 51 anni.

“È stato un grande piacere accogliere oggi Sarah in Regione e poterle rinnovare personalmente i complimenti per un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Liguria - dichiara Lombardi - C’è anche una soddisfazione particolare nel ritrovarla qui poche settimane dopo la finale di Ospedaletti, dove avevo avuto il piacere di premiarla come Miss Liguria. Sarah è una giovane atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale assoluta di nuoto artistico: il suo percorso racconta talento, sacrificio, disciplina e determinazione. Sapere che il suo sogno resta quello di partecipare alle Olimpiadi rende ancora più significativo questo traguardo. Il consiglio che le ho dato è di non perdere mai di vista i propri obiettivi: conciliare scuola, sport e ora anche gli impegni legati a Miss Italia non sarà semplice, ma Sarah ha già dimostrato di avere grande determinazione. A lei va l’augurio di tutta la Liguria perché possa continuare a raggiungere i suoi obiettivi, nello sport, nello studio e nelle nuove opportunità che questo titolo le offrirà”.

“Per me è un momento molto importante e speciale, perché sicuramente non mi aspettavo tutto questo - racconta Sarah Rizea -. Partire da Ospedaletti con la fascia di Miss Liguria e arrivare fino al titolo di Miss Italia è un bellissimo traguardo. Adesso vedremo come proseguirà questo percorso: gli impegni sono tanti, soprattutto quelli sportivi, e cercherò di affiancare al meglio anche quelli legati a Miss Italia. Sono molto soddisfatta e spero che vada tutto per il meglio”.