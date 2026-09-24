FORMEDIL Imperia vince la selezione ligure di EDILTrophy ’26: ora la finale nazionale al SAIE di Bologna

È FORMEDIL Imperia a conquistare il primo posto nella selezione ligure di EDILTrophy ’26 – Gara di Arte Muraria, staccando così il biglietto per la finale nazionale in programma il 10 ottobre 2026 al SAIE di Bologna. Un risultato che premia non soltanto la prova affrontata dai giovani partecipanti, ma anche il percorso di formazione costruito negli anni dall'Ente imperiese. La competizione diventa così un'occasione per mettere alla prova sul campo le competenze acquisite durante i percorsi formativi. Tecnica, precisione, sicurezza e capacità di lavorare in squadra sono gli elementi che hanno accompagnato i ragazzi fino alla vittoria nella selezione regionale.

Dietro il successo c'è infatti un lavoro quotidiano che punta ad avvicinare i giovani al mondo delle costruzioni attraverso una formazione concreta e sempre più aderente alle esigenze delle imprese. Attività di laboratorio, preparazione tecnica, sicurezza ed esperienza pratica rappresentano alcuni dei pilastri del percorso proposto da FORMEDIL Imperia. L'obiettivo è fornire ai ragazzi competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, mantenendo allo stesso tempo un'attenzione costante all'innovazione e alle nuove tecnologie. La partecipazione a EDILTrophy rientra proprio in questa impostazione, consentendo agli allievi di confrontarsi con una situazione reale e di valorizzare quanto appreso durante la formazione.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato – sottolinea il direttore di FORMEDIL Imperia Francesco Castellaro –, perché racconta molto bene il significato del nostro lavoro. Dietro un primo posto come questo ci sono ore di formazione, impegno, crescita personale, capacità di lavorare in squadra e soprattutto la possibilità, per i ragazzi, di scoprire un mestiere e costruire il proprio futuro professionale". Parole che sottolineano il valore di un risultato che va oltre la semplice dimensione della gara. La vittoria nella selezione ligure rappresenta infatti anche un riconoscimento al percorso intrapreso dai giovani e al lavoro svolto dall'Ente sul territorio per favorire l'ingresso delle nuove generazioni nel settore delle costruzioni.

FORMEDIL Imperia opera da anni nel campo della formazione e della sicurezza nel comparto edile, con una particolare attenzione ai giovani e ai percorsi di inserimento lavorativo. La sfida è quella di coniugare le tecniche tradizionali del mestiere con l'innovazione, le nuove tecnologie e una moderna cultura della prevenzione. Un approccio che punta a rispondere alle necessità delle imprese e, allo stesso tempo, a offrire ai ragazzi strumenti concreti per costruire il proprio futuro. "L'edilizia ha bisogno di nuove generazioni preparate, motivate e consapevoli – prosegue Castellaro –, la nostra sfida è far comprendere ai giovani che quello delle costruzioni è un settore che offre importanti prospettive professionali, competenze specialistiche, innovazione e possibilità di crescita".

Il successo ottenuto nella selezione ligure assume quindi un significato che va oltre il risultato sportivo. La formazione professionale diventa il punto di incontro tra giovani, imprese e territorio, creando un collegamento diretto tra ciò che viene appreso durante il percorso formativo e le esigenze concrete del mercato del lavoro. EDILTrophy permette inoltre di mettere in evidenza, attraverso una prova pratica, il valore delle competenze maturate e l'importanza della preparazione tecnica. Per FORMEDIL Imperia, il primo posto regionale rappresenta dunque un'ulteriore conferma del lavoro svolto per accompagnare i giovani verso una professionalità qualificata nel settore delle costruzioni.

Ora l'attenzione si sposta sulla finale nazionale del 10 ottobre al SAIE di Bologna, dove la squadra di FORMEDIL Imperia sarà chiamata a rappresentare la Liguria. Un appuntamento che porterà i giovani protagonisti della selezione regionale a confrontarsi con i migliori partecipanti provenienti dalle altre realtà territoriali. "Ai nostri ragazzi va il nostro più grande in bocca al lupo. Qualunque sarà il risultato di Bologna, hanno già dimostrato quanto talento, impegno e professionalità possano nascere quando ai giovani vengono offerte occasioni vere per imparare e mettersi alla prova". Per l'Ente imperiese, dunque, la sfida nazionale sarà il prossimo capitolo di un percorso che mette al centro competenze, lavoro e nuove generazioni.