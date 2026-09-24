Protezione Civile, giornata di formazione per gli studenti del Liceo Sportivo Colombo di Taggia (Foto)

Una giornata dedicata alla formazione, alla prevenzione e alla cittadinanza attiva. Gli studenti delle classi del Liceo Scientifico Sportivo dell'Istituto Colombo hanno incontrato alcuni esperti della Protezione Civile, avvicinandosi alle attività svolte quotidianamente per la gestione delle emergenze e la tutela della comunità e del territorio.

L'iniziativa è stata inserita nei percorsi di Educazione Civica e Didattica Orientativa e ha permesso ai ragazzi di conoscere più da vicino il funzionamento del sistema di Protezione Civile, il ruolo delle istituzioni e degli enti territoriali e l'importanza del contributo dei volontari nelle situazioni di emergenza.

La giornata si è articolata in due momenti, alternando una parte teorica a una più pratica e dimostrativa. Durante la prima fase, gli esperti hanno illustrato l'organizzazione e le principali funzioni della Protezione Civile, soffermandosi anche sull'importanza di sapere dove reperire le informazioni corrette in caso di emergenza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla corretta informazione. Gli studenti hanno approfondito l'importanza di affidarsi ai siti e ai canali istituzionali, imparando a distinguere le comunicazioni ufficiali dalle notizie non verificate che possono circolare rapidamente, soprattutto attraverso i social network.

La seconda parte dell'incontro ha avuto invece un carattere maggiormente operativo. Gli esperti hanno presentato alcune delle situazioni che possono richiedere l'intervento della Protezione Civile, con un approfondimento dedicato alle tecniche di spegnimento degli incendi. Studenti e docenti hanno potuto osservare e sperimentare direttamente l'utilizzo delle attrezzature antincendio, affrontando un principio d'incendio sotto la supervisione degli operatori.

Un'esperienza concreta che ha consentito ai ragazzi di mettere in pratica quanto appreso nella fase teorica, comprendendo l'importanza di intervenire tempestivamente, ma soprattutto di adottare comportamenti corretti e adeguati alle diverse situazioni di emergenza.

Spazio anche alla tutela dell'ambiente, con un approfondimento sulla Vespa velutina, specie esotica invasiva che rappresenta una minaccia per la biodiversità e in particolare per le api e gli altri insetti impollinatori. Gli esperti hanno illustrato agli studenti le caratteristiche della specie, le modalità di monitoraggio e le procedure da seguire per effettuare eventuali segnalazioni agli enti competenti.

Un tema che ha permesso di collegare la gestione delle emergenze alla conoscenza e alla tutela del territorio, ampliando il percorso formativo attraverso un esempio concreto di cittadinanza attiva.

La giornata ha così unito teoria, confronto diretto ed esperienza sul campo, offrendo agli studenti l'opportunità di conoscere una realtà fondamentale per la sicurezza della comunità. Un'occasione per comprendere come la prevenzione, la corretta informazione e il senso di responsabilità individuale possano contribuire, soprattutto nelle situazioni di emergenza, alla tutela dell'intera collettività.