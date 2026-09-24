Imperia, intesa tra i Prefetti italiano e francese: più controlli al confine e nuova cooperazione di polizia locale

Si è svolto oggi, al Palazzo del Governo di Imperia, l'incontro tra il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari e il Prefetto delle Alpi Marittime Jean-Marie Girier. Un appuntamento dedicato al rafforzamento della cooperazione tra la provincia di Imperia e il Dipartimento delle Alpi Marittime, in un territorio di confine dove il coordinamento tra le autorità italiane e francesi assume un ruolo centrale. Al centro del confronto la necessità di mantenere costante lo scambio di informazioni e di rendere sempre più efficace la collaborazione operativa. L'obiettivo è garantire risposte tempestive alle esigenze di sicurezza delle comunità che vivono su entrambi i versanti della frontiera. Una collaborazione che interessa diversi ambiti, dalle attività di controllo alla gestione delle emergenze.

Nel corso dell'incontro è stata condivisa l'esigenza di rafforzare ulteriormente i dispositivi di vigilanza e controllo nelle aree di frontiera, attraverso l'incremento dei servizi congiunti e il potenziamento della collaborazione tra le Forze di polizia italiane e francesi. Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione irregolare, alla lotta alla contraffazione e al traffico di stupefacenti. Tra gli obiettivi anche il contrasto alle attività illecite nell'economia. Il rafforzamento dei controlli dovrà quindi procedere di pari passo con una maggiore condivisione delle informazioni tra gli operatori dei due Paesi. Una strategia che punta a rendere più efficace l'azione sul territorio, soprattutto nelle zone maggiormente interessate dai flussi transfrontalieri.

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