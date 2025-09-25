Esibizioni, dimostrazioni, stand e incontri con atleti: a Ventimiglia va in scena la Festa dello sport 2025 (Foto e video)

Una giornata interamente dedicata allo sport, alla condivisione e alla valorizzazione delle realtà associative del territorio. Domenica 28 settembre a Ventimiglia va in scena la Festa dello sport 2025.

Dalle 10 alle 18 il centro cittadino, in particolare l'area intorno la piazza della Libertà e i giardini pubblici, si trasformerà così in un grande villaggio sportivo animato da esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive locali, attività interattive per tutte le età, stand informativi e promozionali e incontri con gli atleti e testimonial. "Con grande piacere anche quest'anno torna la Giornata dello sport, un appuntamento che celebra le discipline sportive e i valori che esse rappresentano: impegno, passione, inclusione e spirito di squadra. Per noi la festa dello sport è tutto l'anno, siamo infatti intervenendo sul Morel, sulla palestra ex Gil e con il nuovo progetto al Nervia verranno realizzati piscine e campi da sport che potranno essere usati dai ragazzi di Ventimiglia con delle agevolazioni sui costi" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione di interesse per aiutare la festa dello sport quest'anno abbiamo riproposto il bando sullo sponsor e abbiamo avuto una risposta incredibile. Con la somma ottenuta dagli sponsor, 32mila euro, ricopriamo tutte le spese della manifestazione. Quello che rimane verrà utilizzato per aiutare le associazioni sportive durante l'anno. Ventimiglia si conferma ancora una volta una città viva, capace di offrire occasioni di incontro e condivisione. Le nostre piazze e le nostre strade si trasformeranno in un'arena a cielo aperto, dove tutti, bambini, ragazzi e adulti, potranno scoprire, provare e apprezzare le tante realtà sportive del nostro territorio. Ringrazio le associazioni, gli sponsor e i volontari che, con dedizione ed entusiasmo, hanno reso possibile questa iniziativa e invito tutti a partecipare con curiosità e divertimento. Lo sport unisce, educa e fa crescere: viviamo insieme questa giornata con lo stesso entusiasmo con cui scendiamo in campo".

Dalle 15 alle 17 è previsto un evento di wrestling, una spettacolare esibizione con campioni di fama internazionale. "La Giornata dello sport è un evento che coniuga due anime fondamentali della nostra città: lo sport e la socialità. Oltre a promuovere il benessere e uno stile di vita sano, questa manifestazione rappresenta un'importante occasione per valorizzare il nostro centro cittadino, che per un giorno diventa palcoscenico di attività dinamiche e coinvolgenti" - aggiunge l'assessore Serena Calcopietro - "Abbiamo tutti i tipi di sport. Vi è stata tanta partecipazione. Vi sarà di nuovo il Monaco calcio. Vi saranno anche spettacoli di wrestling, di skate e del Cai, che farà un'arrampicata. Ventimiglia si apre così a un turismo esperienziale, dove residenti e visitatori possono vivere da protagonisti la vitalità e la ricchezza del nostro tessuto associativo. Come ospite vi sarà la campionessa di basket Martina Bestagno. Alcuni bar saranno aperti. Con l'assessore al Commercio Agosta abbiamo garantito l'apertura di alcuni punti ristoro. All'interno dei giardini pubblici vi saranno diversi stand oltra al chioschetto che si è reso disponibile. Ci saranno mascotte che animeranno la giornata e intratterranno i bambini. Vi sarà una scaletta per permetterà a tutte le associazioni di presentarsi e farsi conoscere ma vi saranno anche esibizioni e dimostrazioni. Al mattino, dopo i saluti delle autorità, verrà fatto un memorial per il presidente del Ventimiglia Calcio, scomparso recentemente. Un grazie sincero va a tutte le realtà sportive che partecipano, portando energia e professionalità, e a chi ha collaborato per l'organizzazione. Allavena ci ha, inoltre, fornito una ventina di piante ornamentali e sterlizie. Sarà una festa, dunque, particolarmente decorata. Sono certa che questa giornata lascerà in tutti un ricordo speciale e contribuirà a rafforzare il legame tra sport, comunità e territorio".

Dalle 17 alle 18 vi sarà, infine, la cerimonia di premiazione con la consegna del riconoscimento allo sportivo ventimigliese dell'anno. Per l'occasione parteciperà anche la campionessa di basket Martina Bestagno. "Quest'anno premieremo tutte le associazioni che parteciperanno alle quali daremo una targa, consegneremo, inoltre, una medaglia a tuti i ragazzi e una pergamena a chi ha vinto gare portando in alto il nome di Ventimiglia"- svela lil sindaco Flavio Di Muro.