Imperia, successo per “Natale in Danza 2025”: oltre 1.800 spettatori al Palazzetto dello Sport

Una giornata di festa, colori ed emozioni ha animato ieri il Palazzetto dello Sport di Imperia in occasione di “Natale in Danza 2025”, l’evento promosso dal CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, che si conferma tra gli appuntamenti più attesi del periodo natalizio per il mondo della danza in provincia. Nel corso della giornata si sono svolti tre spettacoli, che hanno accolto oltre 1.800 persone sugli spalti, trasformando il palazzetto in un grande palcoscenico di auguri natalizi espressi attraverso il linguaggio universale della danza.

Protagonisti assoluti sono stati oltre 600 ballerini, dai più piccoli di appena 2 anni fino agli over 70, a testimonianza di come la danza non conosca limiti di età. Sul palco si sono alternate numerose discipline: danza classica, modern, contemporanea, hip hop, latino americano, danza sportiva e da sala, pole dance, danza aerea e ginnastica ritmica, offrendo al pubblico uno spettacolo vario e coinvolgente.

Hanno partecipato con entusiasmo 33 scuole di danza affiliate al CSEN, che hanno portato in scena i propri allievi, contribuendo alla riuscita dell’evento con coreografie di grande qualità tecnica ed espressiva. A conclusione degli spettacoli, l’atteso arrivo di Babbo Natale ha regalato dolci a tutti i presenti, chiudendo la giornata all’insegna della gioia e della condivisione. L’evento è stato condotto, come di consueto, da Christian Ferrari, che ha ringraziato le scuole, gli insegnanti, lo staff CSEN Danza e le famiglie per il costante supporto alle attività sportive e artistiche. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Comune di Imperia per la concessione della struttura.

Presente con un saluto istituzionale il Consigliere Comunale Antonello Mosso, che ha sottolineato l’importanza del palazzetto come struttura di primo livello per la città, ringraziando il CSEN per l’impegno continuo nello sport e nella promozione sociale. Il CSEN si conferma così punto di riferimento per numerose associazioni sportive della provincia di Imperia e, in particolare, per il settore danza, con un calendario ricco di eventi a livello locale, nazionale e internazionale. Il prossimo appuntamento di rilievo è già fissato: 1, 2 e 3 maggio al Teatro Ariston di Sanremo, con il Sanremo Dance Festival, concorso che richiama scuole e ballerini da tutto il mondo.