Dipinti di Amanda Lear in mostra alla Galleria Bonbonnière di Sanremo

Un’esposizione che affianca alle opere pittoriche pannelli illustrativi, fotografie e didascalie dedicate alla sua poliedrica carriera, dagli esordi come musa di Salvador Dalí fino al successo planetario come cantante.

Protagonisti della mostra sono soprattutto i paesaggi, nei quali la natura assume un ruolo centrale e simbolico. Tele che raccontano spazi sospesi, atmosfere evocative e una sensibilità cromatica capace di fondere suggestioni oniriche e contemplazione del reale. Una produzione che negli ultimi anni ha riscosso un consenso crescente, tanto da parte della critica quanto del pubblico.

L’inaugurazione ha visto l’intervento del curatore Salvo Nugnes, giornalista e critico d’arte, noto anche per aver rappresentato per oltre vent’anni personalità di primo piano dello spettacolo come Vittorio Sgarbi e Katia Ricciarelli. Nugnes, apprezzato a livello europeo per la sua competenza nel settore artistico e per le capacità organizzative, è inoltre curatore della Biennale di Milano.

Accanto alla titolare della galleria, Giulietta Calzini, erano presenti numerosi ospiti del mondo dell’arte e dello spettacolo. Tra questi il tenore Rino Scaturro, che ha regalato ai presenti un momento musicale improvvisato intonando il celebre brindisi “Libiamo ne’ lieti calici” dalla La Traviata di Giuseppe Verdi, seguito dal brano “Voglio vivere così”, proprio durante un brindisi beneaugurante collettivo.

Tra il pubblico anche Patrick Ray Pugliese, a lungo inviato di Striscia la Notizia, l’ex fotomodella Katia Ferrante, la pittrice lombarda Vera del Pilar Stigliano, in rappresentanza dell’associazione Le Sempiterne presieduta da Simona Fontana, e il cineoperatore Christian Flammia.

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo, con orario 16.00–20.00.