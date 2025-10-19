Imperia, Pietro Mannoni torna alla guida del Pd: “Condivisione e partecipazione, si riparte da qui"

Con una vittoria netta nei congressi di circolo, Pietro Mannoni torna alla guida del Partito Democratico della provincia di Imperia, raccogliendo un consenso diffuso su tutto il territorio. L’elezione, in attesa della ratifica formale dell’assemblea provinciale, segna un ritorno importante per l’esponente sanremese, già segretario prima di Cristian Quesada, oggi tra i suoi principali sostenitori.

"È andata bene, sono contento — ha dichiarato Mannoni —. Ho ricevuto un consenso diffuso nei circoli, anche questa mattina. È importante la condivisione di tanti iscritti rispetto alle proposte che ho presentato. Ringrazio anche l’altra candidata, Rosanna Brun, con la quale ci siamo confrontati in un clima sereno e rispettoso. Il Partito Democratico è l’unica forza che sceglie i propri dirigenti attraverso una forma partecipata, e questo rappresenta un valore fondamentale".

Nei circoli dell’estremo Ponente e di Sanremo, Mannoni ha ottenuto una larga affermazione, confermando il trend già emerso a Imperia. «Abbiamo avuto un ampio consenso su tutto il territorio, e questo è un segnale importante di fiducia — ha aggiunto".

Ora, per il neosegretario, inizia la fase più delicata: ricostruire il partito e restituirgli un ruolo riconoscibile nella vita politica provinciale. "Dopo alcuni passaggi burocratici inizierà il lavoro vero e proprio — ha spiegato Mannoni —. La prima iniziativa che intendo proporre è una conferenza programmatica: dobbiamo definire i punti fondamentali su cui il Partito Democratico dovrà essere identificato. Non sarà un lavoro riservato agli organismi provinciali, ma un percorso diffuso, che coinvolgerà iscritti e territori. Alla prossima direzione provinciale lavoreremo proprio su questo".

Il primo banco di prova sarà quello delle elezioni provinciali del 18 dicembre, convocate per il rinnovo del presidente e del consiglio. "Le provinciali sono elezioni particolari — ha osservato Mannoni —, non c’è una vera e propria campagna elettorale, ma a seconda delle collocazioni delle amministrazioni si può intuire quello che sarà il risultato. Il PD vuole presentare una lista capace di rappresentare un’alternativa seria e credibile al gruppo dirigente del centrodestra, guidato da Scajola. Il percorso sarà rapido: le liste dovranno essere presentate circa venti giorni prima del voto, quindi a fine novembre. In tre o quattro settimane definiremo la nostra proposta, che sarà un punto di partenza per il lavoro politico dei prossimi mesi".

La vittoria di Mannoni consolida la linea riformista e moderata del Pd imperiese, che ora punta a ricucire le fratture interne e a tornare protagonista nella politica locale. "Il Partito Democratico deve ritrovare coesione, identità e credibilità — ha concluso —. Serve unità, ascolto e la capacità di fare politica partendo dai territori. Si riparte da qui".