Triora, due sentieri entrano nella Rete Escursionistica Ligure: la “Via delle Streghe” e il “Collegamento Carmeli–SP81”

Il Comune di Triora ha approvato l’inserimento di due percorsi nel sistema regionale della Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL): si tratta della “Via delle Streghe” e del “Collegamento Carmeli – SP n.81”, itinerari storici che da anni rappresentano un punto di riferimento per escursionisti e appassionati di montagna. La decisione è stata formalizzata con la delibera di Giunta n. 102 del 7 ottobre 2025, approvata all’unanimità dal sindaco Massimo Di Fazio e dal vice sindaco Fulvio Bianchi durante una seduta in modalità telematica.

Il provvedimento recepisce le indicazioni della Legge Regionale n. 24/2009, che promuove e tutela la rete escursionistica ligure come strumento per valorizzare il paesaggio e favorire la fruizione turistico-ambientale del territorio. I due tracciati, già da tempo percorsi a uso pubblico, hanno ottenuto l’attestazione di pubblico transito pedonale ai fini escursionistici, come previsto dalla normativa regionale.

In particolare, il percorso “Collegamento Carmeli – SP n.81” ha una lunghezza di 780 metri, mentre la “Via delle Streghe”, itinerario fortemente legato all’identità storica e culturale di Triora, si estende per 550 metri. Entrambi sono stati rilevati e cartografati dal dottor agronomo Fabiano Sartirana, incaricato dal Comune con la determinazione n. 357 del 1° settembre 2025.

Triora consolida così il proprio ruolo di comune montano attento alla valorizzazione della rete sentieristica e del turismo sostenibile. Il Comune sarà inoltre responsabile della manutenzione dei percorsi e, una volta completato l’inserimento nella REL, potrà procedere a un potenziamento della segnaletica secondo le linee guida regionali.

Il sindaco Di Fazio, che ha illustrato il provvedimento in Giunta, ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un passo concreto per favorire una fruizione consapevole e sicura del territorio, rafforzando al tempo stesso la promozione di Triora come destinazione escursionistica di rilievo nell’entroterra imperiese.