Vallecrosia al Mare, i ballerini dell'Urban Theory School si qualificano alla finale dell’Hip Hop International (Foto)

I ballerini dell'Urban Theory School di Vallecrosia al Mare si qualificano alla finale dell'Hip Hop International a Phoenix.

Un incredibile traguardo per gli allievi di Jessica De Maria che hanno interpretato una coreografia di Jules Vives e Myss Madison. "Complimenti agli Urban Theory School di Jessica Demaria per lo straordinario traguardo raggiunto: la qualificazione alla finale dell’Hip Hop International a Phoenix, in Arizona!" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Vallecrosia al Mare Mattia Petrini - "Un risultato che premia talento, impegno e passione e che porta alto il nome della nostra comunità anche a livello internazionale".

Un risultato che porta così in alto il nome della città della famiglia. "Come consigliere comunale con incarico alle associazioni sportive, esprimo grande orgoglio per questo successo e per il lavoro che ogni giorno viene svolto per valorizzare i nostri giovani" - sottolinea Petrini - "Avanti così, ragazzi!".