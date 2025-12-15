'Sarà Sanremo': un grande spot per la città e la Rai scegli il leone di corso Mombello per la sigla (Video)

Uno spot invernale straordinario per Sanremo, con le luci delle feste di fine anno protagoniste per una pubblicità eccezionale per la città dei fiori. E’ quanto emerso dalla sigla che ieri sera è andata in onda su Rai Uno, al via della trasmissione, andata in onda dal teatro dell’opera del Casinò.

E, tra l’altro, è emersa una ulteriore curiosità, ovvero che le immagini girate con il drone, siano partite da corso Mombello, denigrata nei giorni da alcuni commercianti per le luminarie. E invece, il pacco regalo con il leone che si arrampica sulla palma è stato scelto proprio per il via alla sigla.

Immagini che hanno poi svariato per le diverse zone della città, confermando le qualità di Sanremo in questo periodo festivo, che si preannuncia da ‘sold out’ per fine anno. Con la trasmissione andata in onda ieri sera, quindi, si conferma un dicembre importante in attesa della grande kermesse di febbraio.