Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma: le Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo (foto)

Sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma i quattro cantanti che si sfideranno nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio.

Ad aggiudicarsi i due posti disponibili dalla finale di Sarà Sanremo questa sera sono stati Angelica Bove con "Mattone" e Nicolò Filippucci con "Laguna".

A giudicarli, dopo l'importante lavoro svolto fino a questo momento, sempre la Commissione musicale di "Sanremo Giovani" composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, insieme ai "giurati dietro le quinte" Carlo Conti e Claudio Fasulo.

A loro si aggiungono Mazzariello con "Amarsi per lavoro" e Soniko, Blind & El Ma con "Nei miei DM", selezionati da “Area Sanremo" tra altri 500 partecipanti.

Il prossimo appuntamento per i quattro giovani sarà sul palco del Teatro Ariston dove si esibiranno con gli stessi brani portati a Sanremo Giovani insieme ai 30 big.

Fotogallery di Erika Bonazinga