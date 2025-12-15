Sanremo: dalla musica classica al jazz, il talento dei giovani conquista Palazzo Roverizio

Il concerto tenutosi sabato a Palazzo Roverizio si è rivelato un appuntamento di grande qualità artistica e partecipazione emotiva. Protagonisti della serata sono stati gli allievi dei corsi medi e dei corsi preparatori dello Studio Sanremo Musica 2000, che si sono alternati sul palco in un susseguirsi armonioso e dinamico di esecuzioni, dando vita a un vero e proprio viaggio musicale.

Il programma ha attraversato epoche e linguaggi diversi: dalla musica classica al folklore russo, fino a incursioni nel jazz, dimostrando non solo la versatilità dei giovani musicisti, ma anche la ricchezza formativa del percorso didattico. Ogni brano è stato accolto con attenzione e calore dal pubblico, visibilmente coinvolto dall’intensità delle interpretazioni.

I ragazzi hanno saputo emozionare, mostrando sicurezza, sensibilità e una sorprendente maturità espressiva. Il concerto ha confermato come la musica non sia soltanto esercizio tecnico, ma esperienza viva e condivisa, capace di parlare alle persone e di diventare parte integrante della loro vita.