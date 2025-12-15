Dalle caramelle di Dargen D’Amico all’ovazione per Paradiso e Brancale: così i Big hanno conquistato la scalinata del Casinò (Foto e video)

C’era la folla delle grandi occasioni e, d’altronde, non poteva essere altrimenti. Mentre all’interno del Casinò andava in scena la finale di Sanremo Giovani, all’esterno la città ha vissuto uno dei suoi riti più riconoscibili: la scalinata gremita di fan arrivati da tutta Italia per vedere da vicino i protagonisti del prossimo Festival, tra selfie, autografi e cori improvvisati.

Uno dopo l’altro, in trenta hanno fatto il loro ingresso da porta Teatro, accolti dall’entusiasmo del pubblico. Tra i più acclamati Patty Pravo, Tommaso Paradiso, Enrico Nigiotti e Serena Brancale, ma non sono passati inosservati nemmeno Arisa, Raf, Fulminacci e Malika Ayane, salutati da applausi e richieste di foto a ogni passo.

Come spesso accade, è stato anche il “fuori onda” a regalare le scene più curiose della serata. Dargen D’Amico si è presentato al Casinò con una scatola di caramelle da regalare ai fan, prima di sbagliare ingresso; Samurai Jay ha colto l’occasione per invitare gli studenti del liceo Cassini “a studiare”, strappando sorrisi e applausi; Malika Ayane, invece, si è fermata a cantare insieme al pubblico, trasformando l’attesa in un momento corale.

A non perdere l’occasione sono stati soprattutto i più piccoli, veri e instancabili cacciatori di autografi, pronti a farsi largo tra la folla per portare a casa una firma o una foto ricordo. Un entusiasmo che ha accompagnato l’annuncio delle canzoni in gara e che ha segnato, di fatto, il primo passo del nuovo Festival.

Con questa serata, Sanremo ha iniziato ufficialmente il suo conto alla rovescia. L’appuntamento ora è per l’ultima settimana di febbraio, quando la città tornerà ad avere addosso gli occhi di tutto il mondo e il Festival entrerà nel vivo.

Sul palco dell’Ariston saliranno, tra gli altri, Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez insieme a Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta con Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA con Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. Una parata di nomi che, già dalla scalinata del Casinò, ha restituito tutta l’atmosfera del Festival che verrà.