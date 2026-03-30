Sanremo, arrestato 38enne per spaccio: sequestrate cocaina, hashish e ketamina dopo perquisizione domiciliare

Operazione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Imperia che, lo scorso 26 marzo, ha portato all’arresto di un trentottenne di origine straniera, stabilmente residente nella città dei fiori, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo era già sotto osservazione da parte degli investigatori e, al momento del controllo, ha mostrato atteggiamento insofferente nei confronti degli agenti. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente una dose di cocaina.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi all’abitazione e all’autovettura in uso al sospettato, consentendo di rinvenire ulteriore cocaina già suddivisa in dosi, circa 80 grammi di hashish e 12 grammi di ketamina. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 38enne è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza direttissima. Nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, riconoscendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza, e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio sul territorio provinciale e rappresenta, come evidenziato dagli investigatori, “un chiaro segnale di contrasto all’illegalità”.