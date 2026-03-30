Moto rubata a Sanremo in strada Solaro: appello per ritrovare una SYM Symphony 125 grigia

Una moto è stata rubata a Sanremo, in strada Solaro, nei giorni scorsi. Si tratta di una SYM Symphony 125 di colore grigio, con targa FH211097, sottratta alla legittima proprietaria. A lanciare l’appello sono i familiari, che chiedono la collaborazione dei cittadini per aiutare nelle ricerche. “Nella foto allegata sono presenti tutti gli estremi e i dettagli utili per l’identificazione”, si legge nel comunicato diffuso.

Chiunque avesse informazioni utili o avvistamenti del mezzo è invitato a contattare tempestivamente i numeri messi a disposizione:

Veronica: 3477499128

Sabina: 3475734608

I proprietari restano disponibili per fornire ulteriori dettagli e confidano nella collaborazione della comunità per il ritrovamento della moto rubata.