Sanremo, via al “Progetto Cultura”: affidata la progettazione grafica. Si completa il piano delle iniziative 2025/2026

Il percorso verso una nuova identità culturale per la città di Sanremo compie un passo decisivo. Dopo l’approvazione, a novembre, del ricco programma di iniziative per la stagione autunno-inverno 2025/2026, la macchina amministrativa si è mossa per dotare il progetto di una veste coordinata e riconoscibile. il Comune ha infatti affidato alla ditta CR&A Officina di Claudia Roggero il servizio di progettazione grafica del nuovo “Progetto Cultura Sanremo” e degli strumenti di comunicazione dell’Assessorato alla Cultura. L’incarico ha un valore complessivo di 51.792 euro.

L’affidamento diretto nasce dall’esigenza, indicata dalla Giunta con delibera del 14 novembre, di sviluppare un’immagine coordinata che unifichi musei, spazi espositivi, biblioteche, rassegne ed eventi inseriti nel Progetto Cultura della Città di Sanremo. Il progetto grafico comprende un pacchetto articolato di interventi: creazione del logo ufficiale “Cultura Sanremo”, progettazione di sei loghi dedicati ai luoghi della cultura (Museo Civico, Pinacoteca Rambaldi, Biblioteca Corradi, ecc.), redazione del manuale di brand e delle linee guida, mappe cittadine, brochure, totem e nuova segnaletica museale, supporto per il coordinamento grafico della futura web app e del sito collegato e materiali specifici per ogni sede culturale, dalla Pinacoteca Rambaldi alla Galleria Civica, fino al Cimitero Monumentale della Foce. Sono previste inoltre 80 locandine evento, relativi adattamenti per i social e contenuti per il ledwall di corso Cavallotti, a testimonianza della volontà di conferire una comunicazione moderna e omogenea all’intero sistema culturale cittadino.

L’affidamento alla grafica arriva in un momento strategico, a poche settimane dalla presentazione del nuovo programma culturale autunno-inverno 2025/2026, un pacchetto da oltre 60 mila euro che conferma l’indirizzo della Giunta: valorizzazione del patrimonio storico-artistico, cultura diffusa nei quartieri, rigenerazione urbana e collaborazione con associazioni del territorio.

Fra le principali iniziative previste:

Visite guidate e laboratori con Arcadia. Rinnovata la collaborazione con la cooperativa Arcadia: 5 visite guidate e 5 laboratori nel 2025 e 30 guidate e 3 laboratori nel 2026. Le attività toccheranno frazioni, centro storico e luoghi simbolo della città. Il quartiere della Pigna, recentemente riqualificato, diventa un fulcro culturale: Pigna Off, spin-off del Festival Pigna, il 20 dicembre 2025 all’ex Oratorio Santa Brigida e Saliscendi, rassegna teatrale con sei spettacoli tra novembre 2025 e marzo 2026. Sono state previste anche nuove attrezzature tecniche per Santa Brigida: luci, audio, fondali e strutture sceniche. Il Comune sostiene la pubblicazione del volume per il 50º anniversario del Gruppo Alpini A.N.A. Verezzo mentre per il Forte Santa Tecla prosegue la partecipazione del Comune alle spese di vigilanza e accoglienza, garantendo l’apertura al pubblico del presidio storico sul porto.

Con l’affidamento del progetto grafico, il Comune avvia una fase operativa fondamentale per costruire un ecosistema culturale riconoscibile e integrato, dove musei, biblioteche, gallerie, rassegne ed eventi parlano lo stesso linguaggio visivo e comunicativo. Il Progetto Cultura Sanremo sarà dunque non solo un cartellone di attività, ma una vera infrastruttura di identità per una città che punta a rinnovare la propria immagine culturale, unendo tradizione, comunità e innovazione.