Sanremo: Gli “Improvvisanti” in scena al saggio di fine corso

Gli “Improvvisanti”, gruppo nato all’interno del Corso di Teatro di Cristiana Brucoli, invitano il pubblico al loro atteso saggio di fine percorso. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 16.30, presso la Sala del Melograno AUSER, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico di creatività e passione.

Il saggio rappresenta il momento conclusivo di un intenso lavoro svolto durante l’anno, in cui gli allievi hanno sperimentato tecniche di improvvisazione, espressione corporea e costruzione scenica. La performance sarà l’occasione per mostrare al pubblico i progressi raggiunti e condividere l’entusiasmo che ha caratterizzato il percorso formativo.

La regia e la direzione artistica di Cristiana Brucoli hanno guidato gli “Improvvisanti” in un viaggio teatrale che unisce disciplina e libertà espressiva, dando vita a uno spettacolo che promette emozioni e divertimento. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’arte e della convivialità, celebrando insieme la magia del teatro.