Musica, arte e tradizione: centro storico animato dal concerto di Natale del coro ANC Ventimigliese (Foto)

Un pomeriggio all’insegna della musica, dell’arte e dello spirito comunitario in prossimità delle festività natalizie è stato proposto a Ventimiglia Alta dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione Fois - gruppo artistico, musicale culturale. Nel centro storico, ieri pomeriggio presso il centro culturale San Francesco, si è, infatti, svolto il concerto di Natale del coro ANC Ventimigliese, realtà consolidata e molto apprezzata nel panorama culturale cittadino.

Il concerto, diretto dal maestro Dario Amoroso, ha emozionato, divertito e guidato il folto pubblico in un programma ricco e variegato capace di unire tradizione, emozione e modernità. Era presente, per l'occasione, anche il soprano Nadiia Karpova, solista di grande sensibilità e raffinatezza interpretativa, che ha regalato al pubblico momenti musicali di particolare intensità. Hanno, inoltre, accompagnato il coro al pianoforte Antonella Pisano e Lorenzo Spinella, musicisti di notevole esperienza che hanno arricchito la performance con la loro professionalità. L’evento è stato presentato da Rino Aliquò, presidente e fondatore del coro, che ha accompagnato il pubblico lungo il percorso musicale con interventi e introduzioni dedicate ai brani e ai protagonisti.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza del pittore Salvatore Goffredo e dalla partecipazione del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia con il suo presidente Sergio Pallanca, il cui contributo ha testimoniato il forte legame tra il mondo della cultura e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio cittadino. Tra il numeroso pubblico presente in sala vi era pure il sindaco Flavio Di Muro.