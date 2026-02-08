Festival 2026, via libera al Villaggio Radio e Social: approvati accordi e condizioni economiche per gli spazi cittadini

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato gli indirizzi operativi e le condizioni contrattuali per l’organizzazione degli eventi collaterali al 76° Festival della Canzone Italiana, con particolare riferimento al progetto del Villaggio Radio/Editori/Social Media. Il provvedimento dà seguito all’avviso esplorativo pubblicato a dicembre e alla successiva valutazione delle proposte pervenute, effettuata tenendo conto dell’importanza mediatica dei soggetti, della qualità dei progetti di intrattenimento gratuiti, dell’esperienza pregressa e del ritorno promozionale per la città.

Gli spazi individuati includono tratti di corso Imperatrice, piazza Muccioli e una porzione di piazza Eroi Sanremesi, destinati ad ospitare emittenti radiofoniche, editori, social media e attività di intrattenimento aperte al pubblico. È stato invece deciso di non assegnare spazi sulla spiaggia comunale dell’Arenella. La Giunta ha quindi approvato le bozze degli accordi contrattuali e ha espresso parere favorevole alla loro formalizzazione con i soggetti individuati, prevedendo la corresponsione di specifici corrispettivi economici a favore del Comune. Gli introiti confluiranno nel bilancio di previsione 2026, insieme al canone unico patrimoniale, contribuendo positivamente alla situazione economico-finanziaria dell’Ente.

Il progetto potrà subire eventuali modifiche, sia nei soggetti coinvolti sia nelle condizioni economiche, su indicazione dell’Assessore al Turismo, senza necessità di ulteriori atti di Giunta, in considerazione dell’imminenza dell’evento.