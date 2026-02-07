Sanremo accoglie la Compagnia Italiana di Teatro e Danza: il sindaco Mager e l’assessore Ormea salutano i protagonisti del Gran Ballo di Carnevale

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore Silvana Ormea hanno incontrato oggi i rappresentanti della Compagnia Italiana di Teatro e Danza, protagonisti del "Gran ballo di Carnevale, da Maria Antonietta a Sissi". Nel pomeriggio le vie del centro sono state infatti animate da una sfilata speciale, con uno spettacolo di grande fascino rappresentato dai magnifici abiti in stile XVIII e XIX Secolo.

"E' stato un piacere porgere il benvenuto a nome della città - dichiarano il sindaco Mager e l'assessore Ormea - vedere questi meravigliosi abiti sfilare per le vie del centro, ammirati dalle numeroso pubblico intervento lungo il percorso, ha riportato per qualche ora Sanremo indietro nel tempo in un'atmosfera magica".