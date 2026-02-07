 / Eventi

Sanremo accoglie la Compagnia Italiana di Teatro e Danza: il sindaco Mager e l’assessore Ormea salutano i protagonisti del Gran Ballo di Carnevale

Il primo cittadino e l’assessore alla Cultura hanno incontrato gli artisti della sfilata in abiti sette‑ottocenteschi che ha animato il centro cittadino, regalando alla città un pomeriggio dal fascino d’altri tempi

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l'assessore Silvana Ormea hanno incontrato oggi i rappresentanti della Compagnia Italiana di Teatro e Danza, protagonisti del "Gran ballo di Carnevale, da Maria Antonietta a Sissi". Nel pomeriggio le vie del centro sono state infatti animate da una sfilata speciale, con uno spettacolo di grande fascino rappresentato dai magnifici abiti in stile XVIII e XIX Secolo.

"E' stato un piacere porgere il benvenuto a nome della città - dichiarano il sindaco Mager e l'assessore Ormea - vedere questi meravigliosi abiti sfilare per le vie del centro, ammirati dalle numeroso pubblico intervento lungo il percorso, ha riportato per qualche ora Sanremo indietro nel tempo in un'atmosfera magica".

