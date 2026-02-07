Sanremo, un dibattito pubblico per capire la riforma: alla Federazione Operaia confronto su voto e indipendenza della magistratura

Sabato 14 febbraio 2026 ore 17,00, presso la Sala Federazione Operaia Sanremese, in Via F. Corradi 47, di Sanremo, si terrà un dibattito aperto alla cittadinanza sull’importanza del voto e sull’indipendenza della magistratura dal titolo ‘Focus sulla Riforma’.

“L’incontro verterà sulla parte della Costituzione interessata dalla riforma – spiegano gli organizzatori -, quella che garantisce l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, elemento fondamentale per la tutela dell’uguaglianza dei cittadini.

All'iniziativa parteciperanno: Dott.ssa Laura Russo, Magistrato e componente del Comitato Giusto dire NO; Dott. Salvatore Salemi, Magistrato e componente del Comitato Giusto dire NO. Presenta e coordina Claudio Donzella. L'incontro rappresenta un'occasione di informazione e dibattito aperto a tutti i cittadini interessati a comprendere meglio la riforma e le sue implicazioni”.