A 'Cervo in blu d’inchiostro' Giuseppe Conte incanta il borgo ligure tra poesia e musica (foto)

La XIII edizione di “Cervo in blu d’inchiostro” si è conclusa con un evento che ha visto protagonista il poeta e scrittore Giuseppe Conte, il cui incontro ha emozionato profondamente il pubblico. La rassegna ha trasformato il borgo ligure in un punto di riferimento culturale e si è chiusa con una serata che ha unito letteratura e musica.

Giuseppe Conte, ha lasciato il pubblico in un silenzio carico di commozione. La prof.ssa Patrizia Milanese del Liceo Cassini che ha condotto l’intervista, e' rimasta affascinata dalla forza narrativa di Conte. A rendere ancora più speciale l’evento, Luisa Repola al pianoforte e Aurora Pulinetti al flauto hanno eseguito brani musicali che si sono integrati con le parole dello scrittore. L'incontro si è trasformato in un dialogo vivace grazie anche alle numerose domande del pubblico e delle studentesse del Liceo Vieusseux accompagnate dalla prof. Frattaioli e alle letture delle ragazze del Liceo Cassini.

Un gesto simbolico molto apprezzato è stato il regalo offerto dalla curatrice Francesca Rotta Gentile, che ha consegnato un profumo di essenza di bergamotto siciliano, un omaggio che ha richiamato la Sicilia evocata nel libro "Nessuno può uccidere Medusa" di Conte. L'essenza del bergamotto, solitamente considerata effimera, rappresenta la poesia, che spesso appare sfuggente ma è capace di rivelarsi fondamentale, come un filo che connette tutte le emozioni e le esperienze della vita.

La Sindaca Lina Cha ha espresso il suo orgoglio per il successo di “Cervo in blu d’inchiostro”, sottolineando come Cervo stia diventando un polo culturale di rilevanza internazionale. Ha ringraziato per questo Francesca Rotta Gentile per la sua visione e il suo impegno, che hanno reso possibile la realizzazione di una rassegna ricca di contenuti sempre arricchenti.

Francesca Rotta Gentile ha poi svelato le prospettive per l’edizione 2026, che inizierà a gennaio con un'ospite d'eccezione: Tiziana Ferrario, conduttrice televisiva e volto noto del TG1, Cavaliere all' Ordine e al Merito , che presenterà il suo libro “Anna K: il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff”. La nuova stagione di eventi culturali promette di essere altrettanto interessante, con storie al femminile e temi di grande rilevanza.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di molti autori che hanno arricchito il programma con le loro opere e riflessioni. Tra questi, Raffaella Romagnolo, Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise, Alessandro Carassale, Francesca Sensini, Matteo Grassano, Laura Suardi, Giovanni Peirone, Walter Barberis, Diego Ardoino, Danius Būrė, Wanda Marasco (Premio Campiello 2025), Roberto Iovino, Nicole Oliveri, Mathieu Belezi (Premio Bottari Lattes), Mara Pardini, Sergio Colella, Giuseppe Conte, Marco Balzano, Alberto Mantovani, Beatrice Masini, Walter Barberis, Daniela Cassini, Lucinda Buja, Loretta Marchi, Fabrizio Vincitorio, Marco Simonetti, Laura Guglielmi, Marco Belpoliti, Antonio Scurati, Carlo Lucarelli e Federica Manzon.

Un ringraziamento speciale va anche ai ristoranti e B&B di Cervo, che hanno contribuito con la loro ospitalità, creando un ambiente accogliente per gli autori e il pubblico. Un grazie anche alla Libreria Mondadori di Diano Marina e alla Libreria Ubik di Imperia per il loro supporto.Significativa la collaborazione delle scuole, in particolare del Polo Tecnologico Imperiese, del Liceo Vieusseux, dell'Istituto Ruffini, dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina, dell’Istituto Comprensivo Sauro, del Liceo Cassini, dell’Associazione Amici di Biamonti, dell’Università e dell’Ambasciata d'Italia a Vilnius, del Teatro Salvini a Pieve di Teco , di Villa Nobel a Sanremo , del Castello di Perno a Monforte d' Alba hanno reso Cervo in blu d’inchiostro 2025 un evento culturale di grande valore e originalità. L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi di promuovere la lettura, valorizzare il patrimonio culturale locale e rafforzare il legame tra il territorio e la cultura

Non resta che darsi appuntamento a gennaio con la conduttrice televisiva e giornalista Tiziana Ferrario madrina speciale di Cervo in blu d' inchiostro 2026 al femminile.